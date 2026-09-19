Los golazos de Racing contra Sarmiento y el duro choque entre Facundo Cambeses y Marcos Rojo

El primer gol como profesional de Gonzalo Escudero, para Racing frente a Sarmiento en el partido de este viernes, que abrió la fecha 10 del torneo Clausura, es uno de los que pelearán por el título del mejor del campeonato. Fue un zapatazo de casi 30 metros que viajó hacia la red, golpeó la base del travesaño y se metió en el arco.

En su cuarto partido con la camiseta de la Academia, el defensor central de 19 años recibió la pelota lejos del área, la adelantó un poco y no dudó: sacó un zurdazo violento que fue inatajable para Thyago Ayala pese a su espectacular volada.

En un Racing que necesita de los goles de sus delanteros y de levantar cabeza en un grupo B que lo tiene entre los últimos, el chico construyó una joya de larga distancia y fue a gritarlo de frente a los hinchas, que exigen resultados, besándose el escudo. Enseguida, la mayoría de sus compañeros fue a abrazarlo, en medio de una emoción contagiosa. Habían transcurrido 23 minutos de la etapa inicial.

TREMENDO GOLAZO DE ESCUDERO PARA EL 1-0 DE RACING



El central de la Academia remató de larga distancia y marcó un golazo ante Sarmiento.



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La alegría duró apenas tres minutos para la Academia. Ese fue el tiempo que pasó hasta que el conjunto de Junín logró el empate, con un cabezazo de Junior Marabel, que apareció en soledad por el segundo palo tras un centro pasado de Julián Contrera. El 1-1 parcial devolvía la tensión al Cilindro.

El cierre del primer tiempo fue absorbiendo eso que bajaba desde las tribunas al campo de juego, entre algunos choques fuertes y discusiones entre los jugadores. Sobre todo, en una acción en la que los futbolistas locales reclamaban a los visitantes la devolución de la pelota en una jugada en la que Sarmiento se lanzó al ataque después de hacer un saque lateral. Y antes de irse al descanso, el zaguero central Marcos Rojo quedó tendido en el césped, muy dolorido, y fue asistido por los médicos después de que impactara con su arquero, Facundo Cambeses. Ambos habían ido a buscar el balón ante la presión de los delanteros rivales en la puerta del área. El guardavalla despejó de cabeza, los dos cuerpos impactaron y el juego fue detenido detenerse para la asistencia a ambos, que quedaron casi sin aire por el golpe. Un choque tremendo.

DURÍSIMO CHOQUE ENTRE CAMBESES Y ROJO



El arquero de Racing se dió un fuerte golpe con el marcador central.



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Para alivio de los locales, en el segundo tiempo no tardó en recuperar la ventaja Racing, con el regreso al gol de Adrián “Maravilla” Martínez, que fue a buscar entre los defensores centrales un centro perfecto de Ulises Ortegoza y estableció el 2-1, con un soberbio remate.

DE CABEZA, MARAVILLA PUSO EL SEGUNDO PARA RACING



El delantero de la Academia aprovechó un gran centro de Ortegoza y metió el 2-1.



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Racing fue una y otra veces por más. Algunos deseaban no lamentarse después por tantas ocasiones falladas. Pero para mayor alivio, a 10 minutos del final llegó el 3-1, en otro tiro desde fuera del área, de zurda, pero esta vez de Ignacio Rodríguez. El disparo cruzado, por abajo, atravesó varias piernas y se metió junto al segundo palo, con más dirección que potencia. Entonces apareció, otra vez, el desahogo de un defensor, el lateral izquierdo.

BOMBAZO DE RODRÍGUEZ PARA PONER EL 3-1



Nacho Rodríguez y un tremendo zapatazo para poner el tercero de Racing ante Sarmiento.



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Finalmente, la Academia volvió al éxito después de cuatro fechas y tras acumular tres derrotas seguidas. Se trató del segundo triunfo en un campeonato en el que necesita trepar mucho en la tabla para aspirar a quedarse con un lugar entre los ocho mejores y clasificarse para los octavos de final. Y de paso, alejarse de los últimos lugares en la tabla de los promedios.