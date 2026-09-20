Atlanta United venció 1-0 a Portland Timbers, por la MLS

El encuentro se disputó el 19 de septiembre de 2026 a las 23.30 en el estadio Providence Park, con el arbitraje de Ismail Elfath. En un compromiso correspondiente a la jornada 27 de la MLS, Atlanta United logró imponerse por 1-0 frente a Portland Timbers gracias a una solitaria conquista que definió el marcador.

El desarrollo del encuentro

El único gol del partido llegó a los 28 minutos, cuando Aleksey Miranchuk anotó para darle la ventaja definitiva a Atlanta United. En cuanto al despliegue táctico, Portland Timbers dispuso una formación 4-3-3, mientras que la visita optó por un esquema 4-2-3-1. El desarrollo se vio afectado por una temprana modificación en el equipo visitante a los 32 minutos, cuando Matt Edwards ingresó en reemplazo de Tomás Jacob por una lesión.

Disciplina y movimientos tácticos

El partido contó con un trámite disputado que derivó en varias amonestaciones. Por el lado de Portland Timbers, vieron la tarjeta amarilla Diego Chará (24') y Joel Waterman (45'). Por el conjunto de Atlanta United, fueron amonestados Giuliano Galoppo (45') y Tristan Muyumba (63'). En la segunda mitad, los entrenadores intentaron alterar el rumbo con múltiples variantes; Portland Timbers realizó cinco cambios, destacándose los ingresos de Vincent Janssen y Omir Fernandez para intentar igualar la contienda.

Estadísticas finales

A pesar de la caída, Portland Timbers dominó la posesión con un 53,2% frente al 46,8% de Atlanta United. El conjunto local buscó con insistencia el arco rival, registrando 21 tiros totales contra 10 de la visita. Sin embargo, la eficacia fue similar, ya que ambos equipos finalizaron con 3 tiros a puerta cada uno. Con 5 corners para Portland Timbers y 3 para Atlanta United, el marcador se mantuvo inalterable tras el gol inicial.