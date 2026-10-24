Atlético de Madrid venció 1-0 a Deportivo de A Coruña, por la Liga de España

En un encuentro disputado el 24 de octubre de 2026 a las 16.00 en el estadio Riyadh Air Metropolitano, el Atlético de Madrid logró imponerse por 1-0 ante el Deportivo de A Coruña. El partido, correspondiente a la jornada 10 de la Liga de España, contó con el arbitraje de José María Sánchez Martínez.

El compromiso se definió gracias a la contundencia ofensiva del conjunto madrileño. A los 48 minutos, Julián Álvarez marcó el 1-0 tras una asistencia de Alejandro Grimaldo. En cuanto a lo táctico, el Atlético de Madrid saltó al campo con un esquema 4-3-3, mientras que el Deportivo de A Coruña optó por una estructura más conservadora de 5-3-2.

El desarrollo del juego estuvo marcado por la disciplina táctica y algunos momentos de tensión que se tradujeron en amonestaciones. Por el lado del Atlético de Madrid, fueron amonestados Marc Pubill, Álex Baena, Alexander Sørloth y Giuliano Simeone. En tanto, en el Deportivo de A Coruña vieron la tarjeta amarilla Yeremay Hernández y Giacomo Quagliata. Los entrenadores buscaron variantes durante todo el segundo tiempo; por ejemplo, al inicio del complemento, el técnico del Atlético de Madrid mandó al campo a Giuliano Simeone y a Robin Le Normand para refrescar el equipo.

En el balance estadístico final, el Atlético de Madrid registró una posesión del 55,6% frente al 44,4% del Deportivo de A Coruña. El conjunto local generó un total de 20 tiros contra 15 del visitante, aunque la precisión fue dispar: el Deportivo de A Coruña logró incomodar más al arco rival con 5 remates a puerta, superando los 4 que registró el Atlético de Madrid. El encuentro también se jugó en las esquinas, donde el equipo coruñés tuvo una ligera ventaja con 4 córners a favor, frente a los 3 del cuadro local.

Atlético de Madrid venció por 1-0 a Deportivo de A Coruña como Home, en un partido correspondiente a la fecha 10 de la Liga de España 2026. Para Atlético de Madrid el gol fue marcado por {'player_id': 'p461358', 'player_name': 'Julián, Alvarez', 'minute': '48', 'period': 'SecondHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p106004', 'assist_player_name': 'Alejandro, Grimaldo'} . El cotejo se disputó en el estadio Riyadh Air Metropolitano, en una nueva jornada del fútbol español. El cotejo se disputó en el estadio Riyadh Air Metropolitano, en una nueva jornada del fútbol español.

Con este resultado, Atlético de Madrid suma 25 puntos, ubicándose en la 2 posición, mientras que Deportivo de A Coruña tiene 11 unidades, en la 10 posición en la tabla. La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.

Así están Atlético de Madrid y Deportivo de A Coruña en la tabla de posiciones, tras la fecha 10

Cómo se disputa la primera división del fútbol español en 2026

LaLiga se disputa con 20 equipos de toda España en un sistema de todos contra todos. Cada club se enfrenta a los demás en dos ocasiones —una como local y otra como visitante— a lo largo de las 38 jornadas que componen la temporada. El calendario se define por sorteo antes del inicio del torneo, y los puntos se asignan de manera tradicional: tres por victoria, uno por empate y ninguno en caso de derrota. La posición final de los equipos en la tabla determina tanto los títulos como los descensos y las clasificaciones a competiciones europeas.

El equipo que finaliza en el primer puesto es consagrado campeón de LaLiga. Los tres últimos descienden a Segunda División y sus plazas son ocupadas por los tres equipos ascendidos. Además, los dos mejores equipos de LaLiga que no lleguen a la final de la Copa del Rey se clasifican automáticamente a la Supercopa de España de la temporada siguiente.

Cómo es la clasificación a las Copas europeas 2026

España cuenta con siete plazas para los torneos de clubes de la UEFA en la temporada siguiente. Los cuatro primeros clasificados de LaLiga acceden a la Liga de Campeones. El quinto puesto y el campeón de la Copa del Rey se clasifican a la Liga Europa. El sexto equipo en la tabla obtiene una plaza en la cuarta ronda previa de la Liga Conferencia.

¿Esta distribución se puede modificar? Sí. Por ejemplo, si el campeón de la Copa del Rey termina entre los cinco primeros de la liga, su plaza en la Europa League pasa al sexto, y el séptimo obtiene la plaza para la Conference League. Si el campeón de la Copa finaliza en sexta posición, conserva el cupo de Copa por ser más valioso, y el séptimo accede a la Conference.

Por su parte, si un equipo español gana una competición europea, obtiene una plaza en la edición siguiente del torneo que ganó o de un nivel superior. En ese caso, solo puede conservar una plaza europea, priorizando la de mayor nivel, y se pierde el derecho a utilizar la otra. Finalmente, si la RFEF se ubica entre las dos federaciones con mejor coeficiente UEFA, recibe una plaza adicional para la próxima Champions League, que se asigna al equipo mejor ubicado en LaLiga que no haya clasificado por otro medio. Esta condición puede alterar toda la distribución de plazas europea.