Atlético de Madrid venció 3-0 a Real Sociedad, por la Liga de España 2026

El encuentro se disputó el 13 de septiembre de 2026 a las 16.00 en el Estadio Municipal de Anoeta, con el arbitraje de Juan Martínez Munuera. Fue un choque intenso por la jornada 5 de la Liga de España, donde el Atlético de Madrid logró sentenciar la victoria frente a la Real Sociedad en una ráfaga final de goles.

El desenlace del encuentro

La paridad se mantuvo hasta la recta final, cuando el equipo visitante logró capitalizar sus oportunidades. A los 84 minutos, Alejandro Grimaldo marcó el primer gol tras un penal. Posteriormente, a los 90 minutos, Jonathan David amplió la ventaja tras una asistencia de Alejandro Grimaldo, y finalmente, a los 95 minutos, Giuliano Simeone selló el 3-0 definitivo tras un pase de Dávid Hancko. En cuanto a lo táctico, la Real Sociedad apostó por un esquema 4-2-3-1, mientras que el Atlético de Madrid se plantó con un 3-4-2-1.

Análisis estadístico

El partido mostró un dominio repartido en la posesión, con la Real Sociedad registrando un 53,5% frente al 46,5% del Atlético de Madrid. A pesar de tener más el balón, el conjunto local no logró traducir ese control en peligro real, efectuando 9 remates contra 13 del rival. La efectividad ofensiva fue clave, ya que el conjunto colchonero concretó 5 tiros a puerta contra solo 3 de la Real Sociedad.

Gestión de planteles y disciplina

El encuentro estuvo marcado por el desgaste y los intentos de los entrenadores por refrescar el equipo. En la Real Sociedad, destacaron las sustituciones de Job Ochieng y Takefusa Kubo, mientras que en el Atlético de Madrid fue fundamental el ingreso de Jonathan David. En el apartado disciplinario, Yangel Herrera, Mikel Oyarzabal y Johnny Cardoso vieron la tarjeta amarilla en un duelo que se volvió físico hacia el cierre del compromiso.

Atlético de Madrid venció por 3-0 a Real Sociedad como Away, en un partido correspondiente a la fecha 5 de la Liga de España 2026. Para Atlético de Madrid los goles fueron marcados por {'player_id': 'p106004', 'player_name': 'Alejandro, Grimaldo', 'minute': '84', 'period': 'SecondHalf', 'type': 'Penalty', 'assist_player_id': '', 'assist_player_name': ''} , {'player_id': 'p421821', 'player_name': 'Jonathan, David', 'minute': '90', 'period': 'SecondHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p106004', 'assist_player_name': 'Alejandro, Grimaldo'} , {'player_id': 'p482652', 'player_name': 'Giuliano, Simeone', 'minute': '95', 'period': 'SecondHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p235093', 'assist_player_name': 'Dávid, Hancko'} . El cotejo se disputó en el estadio Estadio Municipal de Anoeta, en una nueva jornada del fútbol español. El cotejo se disputó en el estadio Estadio Municipal de Anoeta, en una nueva jornada del fútbol español.

Con este resultado, Real Sociedad suma 7 puntos, ubicándose en la 12 posición, mientras que Atlético de Madrid tiene 10 unidades, en la 4 posición en la tabla. La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.

Así están Real Sociedad y Atlético de Madrid en la tabla de posiciones, tras la fecha 5

Cómo se disputa la primera división del fútbol español en 2026

LaLiga se disputa con 20 equipos de toda España en un sistema de todos contra todos. Cada club se enfrenta a los demás en dos ocasiones —una como local y otra como visitante— a lo largo de las 38 jornadas que componen la temporada. El calendario se define por sorteo antes del inicio del torneo, y los puntos se asignan de manera tradicional: tres por victoria, uno por empate y ninguno en caso de derrota. La posición final de los equipos en la tabla determina tanto los títulos como los descensos y las clasificaciones a competiciones europeas.

El equipo que finaliza en el primer puesto es consagrado campeón de LaLiga. Los tres últimos descienden a Segunda División y sus plazas son ocupadas por los tres equipos ascendidos. Además, los dos mejores equipos de LaLiga que no lleguen a la final de la Copa del Rey se clasifican automáticamente a la Supercopa de España de la temporada siguiente.

Cómo es la clasificación a las Copas europeas 2026

España cuenta con siete plazas para los torneos de clubes de la UEFA en la temporada siguiente. Los cuatro primeros clasificados de LaLiga acceden a la Liga de Campeones. El quinto puesto y el campeón de la Copa del Rey se clasifican a la Liga Europa. El sexto equipo en la tabla obtiene una plaza en la cuarta ronda previa de la Liga Conferencia.

¿Esta distribución se puede modificar? Sí. Por ejemplo, si el campeón de la Copa del Rey termina entre los cinco primeros de la liga, su plaza en la Europa League pasa al sexto, y el séptimo obtiene la plaza para la Conference League. Si el campeón de la Copa finaliza en sexta posición, conserva el cupo de Copa por ser más valioso, y el séptimo accede a la Conference.

Por su parte, si un equipo español gana una competición europea, obtiene una plaza en la edición siguiente del torneo que ganó o de un nivel superior. En ese caso, solo puede conservar una plaza europea, priorizando la de mayor nivel, y se pierde el derecho a utilizar la otra. Finalmente, si la RFEF se ubica entre las dos federaciones con mejor coeficiente UEFA, recibe una plaza adicional para la próxima Champions League, que se asigna al equipo mejor ubicado en LaLiga que no haya clasificado por otro medio. Esta condición puede alterar toda la distribución de plazas europea.