El encuentro se disputó el 25 de noviembre de 2026 a las 20.00 en el estadio Arena MRV, bajo el arbitraje de Braulio da Silva Machado. En un enfrentamiento equilibrado por la jornada 36 del Brasileirao Serie A, Atlético Mineiro y Corinthians igualaron 1-1, repartiéndose los puntos en un cierre agónico.

El desarrollo del encuentro

El partido estuvo marcado por una intensa disputa táctica; mientras que Atlético Mineiro apostó por una formación 4141, el conjunto de Corinthians se plantó con un 4231. La tensión escaló a los 65 minutos cuando Thiago Borbas vio la tarjeta roja directa, dejando al equipo local con un hombre menos. Aprovechando el desconcierto, a los 70 minutos, Kaio César, Andrade Lima marcó el primer gol para Corinthians tras una asistencia de Fabrizio Angileri. Ya en tiempo de descuento, a los 92 minutos, Tomás Cuello selló el empate definitivo para Atlético Mineiro tras una habilitación de Alexsander Cristhian, Gomes da Costa.

Cambios y disciplina

Los entrenadores buscaron variantes para inclinar la balanza. En Atlético Mineiro, el ingreso de Alexsander Cristhian, Gomes da Costa tras el descanso resultó clave para el funcionamiento final. Por el lado de Corinthians, la entrada de Rodrigo Garro y posteriormente de Jesse Lingard buscaron refrescar el ataque para sostener la ventaja que finalmente se esfumó. En cuanto a la disciplina, además de la expulsión de Borbas, el árbitro amonestó a Ruan, Tressoldi Netto, Alexsander Cristhian, Gomes da Costa y Tomás Pérez en el local, y a Pedro Milans en la visita.

Estadísticas del partido

El análisis de los números refleja la insistencia de Atlético Mineiro, que pese a la inferioridad numérica, dominó la posesión con un 52,1% frente al 47,9% de Corinthians. El conjunto de casa buscó incansablemente el arco rival con 23 remates totales, 4 de ellos a portería y una gran cantidad de 14 corners generados. Por su parte, Corinthians capitalizó sus oportunidades con mayor precisión relativa, logrando 3 disparos a puerta sobre un total de 15 intentos durante los noventa minutos de juego.