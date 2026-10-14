Atlético Mineiro venció por 3-0 a Montevideo City Torque, por la Copa Sudamericana 2026

Atlético Mineiro venció por 3-0 a Montevideo City Torque como local, en un partido correspondiente a la fecha de la semifinal de la Copa Sudamericana 2026. Para Atlético Mineiro los goles fueron marcados por Carvalho , Caldeira Duarte , Borbas . El cotejo se disputó en el estadio Arena MRV, en una nueva jornada de la gran conquista. "

La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.