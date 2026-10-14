CR7 y la crisis de su retiro: cuando Jesus y Dios debaten que hacer con Cristiano

El banco de la selección portuguesa en Oslo parece el Concilio Vaticano. Jesus debate con Dios qué hacer con Cristiano. Jesus es Jorge de Jesus, 72 años, DT de Portugal. Y Dios es Juan de Dios, su asistente. Evalúan si tiene sentido que entre Cristiano Ronaldo. A la dupla Jesus-Dios le falta Fernando Santos (el Espíritu Santo) para completar la Santísima Trinidad. Santos fue el DT de Portugal en Qatar 2022 que osó dejar a CR7 en el banco. Ahora, cuatro años más tarde, 27 de septiembre en Oslo, Portugal ganó finalmente 2-1 a Noruega por la UEFA Nations League y Cristiano trotó media hora esperando, sin suerte, si Jesus concretaba su supuesta promesa de hacerlo jugar al menos la última media hora. Tres días después, CR7, 236 partidos y 146 goles en 23 años con la selección, abandonó la concentración en su jet privado. El fútbol portugués confía en un final más digno para cerrar la era de Cristiano, el mejor jugador de la historia del país.

El comunicado siguiente de CR7, de 1.740 palabras, extenso e inusual, expresó disculpas por su actitud, pero acusó de traición a Jesus. El DT, dijo Ronaldo, no expresó lo que supuestamente ambos habían acordado que Jesus debía decir: “Cometí un error al poner a alguien de la talla de Pelé o Diego Maradona para calentar y luego no ponerle en el partido”. Cristiano no cita a Leo Messi, su rival contemporáneo, goleador y también mago, su “maldición”, y que ese mismo día se despidió de la selección argentina, una fiesta con pelea casera entre la AFA y River, pero discusión chiquita para una noche tan emotiva, y aplaudida por la prensa internacional que, inevitable, la comparó con la crisis de CR7. El argentino sabio y en paz, el portugués atrapado en un narcisismo agravado, porque tiene 41 años, cinco hijos y obviamente dejó de ser el Dios del gol.

Cristiano Ronaldo acepta el castigo que se le imponga y volvió a ponerse a disposición de la selección PATRICIA DE MELO MOREIRA - AFP

En el Museo CR7 que él mismo se construyó con tres millones de dólares cuando tenía 28 años en Funchal, capital de la bella isla de Madeira, su ciudad natal, Cristiano abre la obra con una estatua en la Plaza CR7 de 3,4 metros de alto y 800 kilos, brazos a un lado, piernas separadas, peinado impecable y una leyenda que no deja lugar a dudas: “Melhor Jogador Do Mundo”. El edificio de dos plantas y 1.400 metros cuadrados, dirigido por Hugo Aveiro, hermano mayor de Cristiano, tiene más de 160 trofeos, réplicas de tres Balones de Oro y cuatro Botas de Oro, títulos de Champions y de Premier League, un primer trofeo ganado cuando tenía solo ocho años, réplicas en cera, logotipos gigantes, esculturas y dibujos, lugar para selfies, camisetas, cartas de niños de todo el mundo y una pantalla que reproduce goles. Es un santuario que conecta con su propio hotel de lujo (Pestana CR7, 48 habitaciones, de 135 a 565 euros la noche, piscina en la azotea y vista al Océano Atlántico). Toda la isla es un homenaje a su hijo dilecto. En el aeropuerto que lleva su nombre fue remodelado un busto que inicialmente provocó críticas. Su autor, Emanuel Santos, dijo que era “imposible complacer a griegos y troyanos. Jesús tampoco complació a todo el mundo”.

Al que ya no complace más CR7 es al Jesus-DT. La selección no es un museo. Y el nuevo “curador”, si bien admitió que se equivocó al dejar correr tanto tiempo a Ronaldo, sin hacerlo ingresar, es un técnico de personalidad fuerte, de buena relación con el crack cuando lo dirigió en el fútbol árabe. Pero es distinto a Roberto Martínez, el entrenador que en el Mundial 2026 rindió acaso demasiado tributo a CR7, a costa de críticas y una eliminación en octavos de final 1-0 ante el campeón España (gol en el descuento de Mikel Merino). Hasta el primer ministro portugués, Luís Montenegro, llamó a Jesus para hablar sobre la situación. Y más de la mitad de los ingresos de la Federación portuguesa dependen de la marca CR7. Pero las encuestas indican que el ego del crack (“antes de Cristiano, Portugal no tenía ningún título”, dijo el goleador) agotó a los propios hinchas locales. CNN Portugal repitió una entrevista de dos años atrás en la que CR7, obsesionado por llegar a los mil goles (lleva 981), se considera “el mejor de la historia”.

Conferencia de prensa que dieron Cristiano Ronaldo y el entrenador de Portugal Jorge Jesus @selecaoportugal

La prensa ironizó mucho la noche que CR7 cenó en la Casa Blanca con Donald Trump, otro narcisista mayor y más dañino, claro, para este mundo. Fue en noviembre de 2025 y CR7 formó parte de la comitiva de Arabia Saudí, donde gana 200 millones de dólares por temporada, para su fortuna Forbes de 1.200 millones de euros. CR7 asombra por su ego todavía infantil, acaso la traba mayor para un retiro feliz y que es inevitable (todos los especialistas coinciden en que su estatismo de estos últimos años fue una traba para la selección). País de fuerte tradición católica, Portugal venera a San Antonio de Padua, patrono de las causas perdidas. Pero confía ante todo que la sabiduría del Jesus-DT ayude en su despedida al Dios de la pelota.

“Dios”, ironizó Fernando Pessoa, literatura mayor de Portugal, “es la mejor broma de Dios”. Ante tanta religiosidad, pedí ayuda a un sacerdote amigo, que simplemente me envió un poema “desafiante de la fe cristiana”. Lo escribió Pedro Casaldáliga, español, obispo de los pobres en la Amazonia brasileña: “Para cambiar de vida hay que cambiar de Dios/ Hay que cambiar de Dios para cambiar de Iglesia/ Para cambiar el Mundo hay que cambiar de Dios”. Para cambiar a Cristiano, Jesus confía en Gonçalo Ramos, ex PSG, hoy en Milan. No es CR7. Pero, a diferencia del catolicismo, el fútbol no es una religión monoteísta.