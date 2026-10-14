A qué hora juega River hoy

River Plate se pone al día en el Torneo Clausura 2026 con su visita de este miércoles a Sarmiento de Junín en el estadio Eva Perón con arbitraje de Nazareno Arasa en el encuentro correspondiente a la undécima fecha del Grupo B.

El partido se transmite en vivo por TV únicamente a través de TNT Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

El cotejo se postergó durante la fecha de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) para partidos internacionales porque el Millonario tenía afectado a varios jugadores a la despedida de Lionel Messi de la selección argentina -el arquero Santiago Beltrán, Nicolás Otamendi, Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Ángel Correa-.

Lo que hay que saber de River

El conjunto de Leonardo Ponzio le ganó a Estudiantes de Río Cuarto 1 a 0 en el Monumental el sábado pasado sin mostrar una buena imagen, pero sumó puntos y necesita volver a hacerlo en Junín para meterse definitivamente en zona de clasificación a octavos de final. Actualmente marcha noveno en la zona B con 16 puntos producto de cinco triunfos, un empate y cinco derrotas y en caso de imponerse puede escalar hasta el cuarto lugar por diferencia de goles sobre Sarmiento, Huracán y Gimnasia de La Plata.

El conjunto del barrio porteño de Núñez también necesita las unidades para la Tabla Anual, en la que se ubica noveno con 45 unidades y, de momento, está accediendo a la Copa Sudamericana 2027. Con una victoria, ascenderá posiciones, pero sobre todo quedará muy cerca de los que elencos que están ingresando a la Libertadores.

Lo positivo para el DT interino es que, tras recuperar a Aníbal Moreno, también tiene al 100% a Thiago Almada, quien superó una dolencia muscular y sumó algunos minutos frente al Celeste. En ese contexto, se perfila para jugar desde el arranque.

La posible formación de River vs. Sarmiento

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Fausto Vera; Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi. DT: Leonardo Ponzio.

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Sarmiento, el rival

El Verde atraviesa un gran presente de la mano de Facundo Sava porque marcha cuarto en la tabla de posiciones con 19 puntos y tiene ante sí una gran ocasión para alcanzar a los tres líderes que son Rosario Central, Belgrano de Córdoba y Argentinos Juniors, todos con 22. Su campaña es de seis triunfos, una parda y cuatro derrotas y de lograr otra alegría prácticamente se clasificará a los playoffs, el objetivo primordial después de haberse salvado del descenso por la tabla de promedios porque ya se decidió para Estudiantes de Río Cuarto.

River ya enfrentó a Sarmiento en el Torneo Apertura 2026 y le ganó 2 a 0 en el estadio Monumental con goles de Sebastián Driussi e Ian Subiabre.

En la previa al encuentro del Torneo Clausura 2026, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el visitante con una cuota máxima de 1.76 contra 5.41 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 3.35.