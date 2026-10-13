Balón de Oro 2026: quién es el principal favorito a dos semanas de la ceremonia, según los últimos rankings

La ceremonia del Balón de Oro se aproxima y a menos de dos semanas la lista de candidatos a recibirlo se acorta porque hay cinco futbolistas que están entre los máximos favoritos a recibir la prestigiosa distinción de la revista France Football el próximo lunes 26 de octubre en The London Palladium de Londres, Inglaterra.

El medio de comunicación galo organiza la ceremonia en soledad desde que en 2016 se separó de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA). El objetivo es reconocer a los mejores futbolistas de las ramas masculina y femenina de la temporada, como así también a los mejores entrenadores, arqueros y futbolistas Sub 21 de todo el mundo. Esta vez, el premio al que votan los 100 periodistas de los 100 primeros países del ranking mundial de la FIFA tiene en cuenta lo hecho entre el 3 de agosto de 2025 y el 19 de julio de 2026, día en que se jugó la final del Mundial 2026.

El Balón de Oro 2026 incluye el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá (X/@CNNEE)

Según los pronósticos, el que pica en punta es Harry Kane (Bayern Múnich - Inglaterra). El inglés descolló con el conjunto bávaro, en el que ganó la Bundesliga y fue el máximo goleador con 36 goles en 31 partidos, y también con los Tres Leones, pero se quedó afuera de la Champions League y de la Copa del Mundo en semifinales.

Lamine Yamal escaló en las últimas semanas en la consideración. Fue campeón del mundo con la selección de España sin haber hecho un torneo a la altura de lo que se le exige a un futbolista de su calibre y tampoco pudo conquistar Europa con Barcelona -fue eliminado de la Champions League en cuartos de final-, pero fue determinante para el título en La Liga de España. La joven estrella tiene una obsesión con el premio y semana a semana habla del mismo, al punto en que llegó a asegurar que él merece recibir la distinción por el año que tuvo.

Kylian Mbappé es el tercer favorito, según los pronósticos. Quien es uno de los mejores futbolistas del planeta tuvo una discreta temporada con Real Madrid y su candidatura se avala a partir de la Copa del Mundo con Francia, donde fue el goleador y recibió la Bota de Oro. Curiosamente, nunca lo ganó al igual que Kane y Lamine Yamal.

En la nómima continúa Lionel Messi, que se despidió de la selección argentina y su candidatura se apoya a partir de su actuación en Estados Unidos-México-Canadá 2026 donde, con 39 años, llevó a la albiceleste hasta el subcampeonato y ello lo pondera. Además, se sigue destacando en Inter Miami y su nombre, es sabido, es una debilidad para muchos que consideran que mientras él sigue jugando al fútbol, es el mejor de todos.

Lionel Messi tiene ocho balones de Oro en su haber FRANCE FOOTBALL - FRANCE FOOTBALL

El astro rosarino es, de hecho, el máximo ganador de la historia con ocho estatuillas, tres más que Cristiano Ronaldo, y no sería una sorpresa que sea el más votado y así recibir el noveno premio de la revista France Football el lunes 26 de octubre en The London Palladium de Londres, Inglaterra.

Rodri completa el top 5. Fue campeón del mundo con la Furia Roja y lo eligieron el mejor jugador del certamen. Como contraindicación tiene que no tuvo su mejor labor en Manchester City y, a partir de allí, es que las posibilidades del ahora jugador de Barcelona se ven reducidas.

Favoritos a ganar del Balón de Oro, según las apuestas

Harry Kane (Bayern Múnich / Inglaterra)

Lamine Yamal (Barcelona / España)

Kylian Mbappé (Real Madrid / Francia)

Lionel Messi (Inter Miami / Argentina)

Rodri (Manchester City y Barcelona / España)

Harry Kane es el máximo favorito a ganar el Balón de Oro, según las apuestas Kirsty Wigglesworth - AP

Todos los nominados al Balón de Oro 2026

Jude Bellingham (Real Madrid)

Pau Cubarsí (Barcelona)

Marc Cucurella (Chelsea/Real Madrid)

Ousmane Dembélé (PSG)

Luis Díaz (Bayern Múnich)

Bruno Fernandes (Manchester United)

Erling Haaland (Manchester City)

Gabriel (Arsenal)

Harry Kane (Bayern Múnich)

Achraf Hakimi (PSG)

Lamine Yamal (Barcelona)

Khvicha Kvaratskhelia (PSG)

Marquinhos (PSG)

Sadio Mané (Al Nassr)

Lautaro Martínez (Inter)

Kylian Mbappé (Real Madrid)

Nuno Mendes (PSG)

Lionel Messi (Inter Miami)

Michael Olise (Bayern Múnich)

Joao Neves (PSG)

Willian Pacho (PSG)

Julián Quiñones (Al Qadsiah)

Declan Rice (Arsenal)

Rodri (Manchester City/Barcelona)

Fabián Ruiz (PSG)

Ferrán Torres (Barcelona/PSG)

William Saliba (Arsenal)

Dayot Upamecano (Bayern Múnich)

Vinicus Jr (Real Madrid)

Vitinha (PSG)

Rodri, ganador del Balón de Oro en el Mundial, quiere repetir en la ceromonia de France Football BUDA MENDES - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Todos los ganadores del Balón de oro

2025 Ousmane Dembélé (PSG, Francia).

Ousmane Dembélé (PSG, Francia). 2024 Rodri (Manchester City, España)

Rodri (Manchester City, España) 2023 Lionel Messi (Inter Miami, Argentina).

Lionel Messi (Inter Miami, Argentina). 2022 Karim Benzema (Real Madrid, Francia).

Karim Benzema (Real Madrid, Francia). 2021 Lionel Messi (Paris Saint Germain, Argentina).

Lionel Messi (Paris Saint Germain, Argentina). 2020 No entregado por la pandemia de Covid-19.

No entregado por la pandemia de Covid-19. 2019 Lionel Messi (Barcelona, Argentina).

Lionel Messi (Barcelona, Argentina). 2018 Luka Modrić (Real Madrid, Croacia).

Luka Modrić (Real Madrid, Croacia). 2017 Cristiano Ronaldo (Real Madrid, Portugal).

Cristiano Ronaldo (Real Madrid, Portugal). 2016 Cristiano Ronaldo (Real Madrid, Portugal).

Cristiano Ronaldo (Real Madrid, Portugal). 2015 Lionel Messi (Barcelona, Argentina).

Lionel Messi (Barcelona, Argentina). 2014 Cristiano Ronaldo (Real Madrid, Portugal).

Cristiano Ronaldo (Real Madrid, Portugal). 2013 Cristiano Ronaldo (Real Madrid, Portugal).

Cristiano Ronaldo (Real Madrid, Portugal). 2012 Lionel Messi (Barcelona, Argentina).

Lionel Messi (Barcelona, Argentina). 2011 Lionel Messi (Barcelona, Argentina).

Lionel Messi (Barcelona, Argentina). 2010 Lionel Messi (Barcelona, Argentina).

Lionel Messi (Barcelona, Argentina). 2009 Lionel Messi (Barcelona, Argentina).

Lionel Messi (Barcelona, Argentina). 2008 Cristiano Ronaldo (Manchester United, Portugal).

Cristiano Ronaldo (Manchester United, Portugal). 2007 Kakà (Milan, Brasil).

Kakà (Milan, Brasil). 2006 Fabio Cannavaro (Real Madrid, Italia).

Fabio Cannavaro (Real Madrid, Italia). 2005 Ronaldinho (Barcelona, Brasil).

Ronaldinho (Barcelona, Brasil). 2004 Andriy Shevchenko (Milan, Ucrania).

Andriy Shevchenko (Milan, Ucrania). 2003 Pavel Nedvěd (Juventus, República Checa).

Pavel Nedvěd (Juventus, República Checa). 2002 Ronaldo (Real Madrid, Brasil).

Ronaldo (Real Madrid, Brasil). 2001 Michael Owen (Liverpool, Inglaterra).

Michael Owen (Liverpool, Inglaterra). 2000 Luís Figo (Real Madrid, Portugal).

Luís Figo (Real Madrid, Portugal). 1999 Rivaldo (Barcelona, Brasil).

Rivaldo (Barcelona, Brasil). 1998 Zinédine Zidane (Juventus, Francia).

Zinédine Zidane (Juventus, Francia). 1997 Ronaldo (Inter, Brasil).

Ronaldo (Inter, Brasil). 1996 Matthias Sammer (Borussia Dortmund, Alemania).

Matthias Sammer (Borussia Dortmund, Alemania). 1995 George Weah (Milan, Liberia).

George Weah (Milan, Liberia). 1994 Hristo Stoichkov (Barcelona, Bulgaria).

Hristo Stoichkov (Barcelona, Bulgaria). 1993 Roberto Baggio (Juventus, Italia).

Roberto Baggio (Juventus, Italia). 1992 Marco Van Basten (Milan, Holanda).

Marco Van Basten (Milan, Holanda). 1991 Jean Pierre Papin (Marsella, Francia).

Jean Pierre Papin (Marsella, Francia). 1990 Lothar Matthäus (Inter, Alemania).

Lothar Matthäus (Inter, Alemania). 1989 Marco Van Basten (Milan, Holanda).

Marco Van Basten (Milan, Holanda). 1988 Marco Van Basten (Milan, Holanda).

Marco Van Basten (Milan, Holanda). 1987 Ruud Gullit (Milan, Holanda).

Ruud Gullit (Milan, Holanda). 1986 Igor Belanov (Dínamo de Kiev, URSS).

Igor Belanov (Dínamo de Kiev, URSS). 1985 Michel Platini (Juventus, Francia).

Michel Platini (Juventus, Francia). 1984 Michel Platini (Juventus, Francia).

Michel Platini (Juventus, Francia). 1983 Michel Platini (Juventus, Francia).

Michel Platini (Juventus, Francia). 1982 Paolo Rossi (Juventus, Italia).

Paolo Rossi (Juventus, Italia). 1981 Karl-Heinz Rummenigge (Bayern, Alemania).

Karl-Heinz Rummenigge (Bayern, Alemania). 1980 Karl-Heinz Rummenigge (Bayern, Alemania).

Karl-Heinz Rummenigge (Bayern, Alemania). 1979 Kevin Keegan (Hamburgo, Inglaterra).

Kevin Keegan (Hamburgo, Inglaterra). 1978 Kevin Keegan (Hamburgo, Inglaterra).

Kevin Keegan (Hamburgo, Inglaterra). 1977 Allan Simonsen (Borussia Monchengladbach, Dinamarca).

Allan Simonsen (Borussia Monchengladbach, Dinamarca). 1976 Franz Beckenbauer (Bayern, Alemania).

Franz Beckenbauer (Bayern, Alemania). 1975 Oleg Blokhin (Dínamo de Kiev, URSS).

Oleg Blokhin (Dínamo de Kiev, URSS). 1974 Johan Cruyff (Barcelona, Holanda).

Johan Cruyff (Barcelona, Holanda). 1973 Johan Cruyff (Barcelona, Holanda).

Johan Cruyff (Barcelona, Holanda). 1972 Franz Beckenbauer (Bayern, Alemania).

Franz Beckenbauer (Bayern, Alemania). 1971 Johan Cruyff (Ajax, Holanda).

Johan Cruyff (Ajax, Holanda). 1970 Gerd Müller (Bayern, Alemania).

Gerd Müller (Bayern, Alemania). 1969 Gianni Rivera (Milan, Italia).

Gianni Rivera (Milan, Italia). 1968 George Best (Manchester United, Irlanda del Norte).

George Best (Manchester United, Irlanda del Norte). 1967 Flórián Albert (Ferencváros, Hungría).

Flórián Albert (Ferencváros, Hungría). 1966 Bobby Charlton (Manchester United, Inglaterra).

Bobby Charlton (Manchester United, Inglaterra). 1965 Eusebio (Benfica, Portugal).

Eusebio (Benfica, Portugal). 1964 Denis Law (Manchester United, Escocia).

Denis Law (Manchester United, Escocia). 1963 Lev Yashin (Dínamo de Moscú, URSS).

Lev Yashin (Dínamo de Moscú, URSS). 1962 Josef Masopust (Dukla Praga, Checoslovaquia).

Josef Masopust (Dukla Praga, Checoslovaquia). 1961 Omar Sívori (Juventus, Italia).

Omar Sívori (Juventus, Italia). 1960 Luis Suárez (Barcelona, España).

Luis Suárez (Barcelona, España). 1959 Alfredo Di Stéfano (Real Madrid, España).

Alfredo Di Stéfano (Real Madrid, España). 1958 Raymond Kopa (Real Madrid, Francia).

Raymond Kopa (Real Madrid, Francia). 1957 Alfredo Di Stéfano (Real Madrid, España).

Alfredo Di Stéfano (Real Madrid, España). 1956 Stanley Matthews (Blackpool, Inglaterra).

Ousmane Dembélé ganó el Balón de Oro en 2025 FRANCK FIFE - AFP

Tabla de ganadores del Balón de Oro