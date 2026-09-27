Austin FC empató 3-3 con San Diego, por la MLS

En una vibrante jornada disputada el 26 de septiembre de 2026 en el Q2 Stadium, Austin FC y San Diego igualaron 3-3 en un compromiso que comenzó a las 21.30 y contó con el arbitraje de Jon Freemon.

Ambos equipos saltaron al campo de juego con un esquema táctico idéntico de 3-4-3, pero el desarrollo fue electrizante durante el complemento. A los 50 minutos, Aníbal Godoy abrió el marcador para la visita. Poco después, a los 57 minutos, un gol en contra de Mikkel Desler igualó las acciones. Marcus Ingvartsen volvió a poner en ventaja a San Diego a los 64 minutos tras una asistencia de Anders Dreyer. Sin embargo, la reacción de Austin FC llegó en el tramo final: Brandon Vázquez descontó a los 73 minutos tras el pase de Ervin Torres, mientras que Christian Ramirez se vistió de héroe al anotar un doblete a los 82 y 86 minutos, este último tras una habilitación de Jon Gallagher. Tras su segundo tanto, Ramirez fue amonestado por exceso en el festejo.

Movimientos estratégicos y control

El partido también estuvo marcado por las sustituciones. En Austin FC, a los 36 minutos, Oleksandr Svatok ingresó por la lesión de Zan Kolmanic. Más tarde, el entrenador realizó cambios tácticos dando ingreso a Ilie Sánchez y Jorge Alastuey. Por el lado de San Diego, Cédric Bakambu entró al inicio de la segunda mitad, mientras que sobre el cierre ingresaron Alejandro Alvarado, Dagur Thórhallsson y Bryan Zamblé para intentar cerrar el encuentro.

Análisis estadístico

En el balance estadístico, San Diego dominó la tenencia de la pelota con un 58,6% de posesión frente al 41,4% de Austin FC. En cuanto a la generación de peligro, Austin FC fue ligeramente más incisivo al registrar 13 remates (6 a puerta), mientras que San Diego disparó en 14 ocasiones (4 a portería). En el rubro de tiros de esquina, el equipo local lideró con 4 lanzamientos frente a 1 del visitante.