Austin FC venció 2-1 a Vancouver Whitecaps FC, por la MLS 2026

En un encuentro disputado el 13 de septiembre de 2026 a las 19.30 en el estadio BC Place, el equipo de Austin FC logró una valiosa victoria como visitante al superar por 2-1 a Vancouver Whitecaps FC, bajo el arbitraje de Victor Manuel Rivas.

El desarrollo del juego favoreció a la visita desde la primera parte. A los 28 minutos, Christian Ramirez marcó el primer gol tras asistencia de Facundo Torres. Ya en el complemento, Vancouver Whitecaps FC logró descontar a los 49 minutos por intermedio de Brian White, quien definió tras una asistencia de Ryan Gauld. Sin embargo, la ventaja definitiva para Austin FC llegó a los 60 minutos, cuando nuevamente Christian Ramirez se hizo presente en el marcador, esta vez tras recibir un pase de Joseph Rosales.

Disciplina y variantes tácticas

El partido estuvo marcado por una alta intensidad que derivó en varias amonestaciones. En el equipo local, vieron la tarjeta amarilla Oliver Larraz, Emmanuel Sabbi y un jugador sin identificar por protestar. Por el lado de Austin FC, fueron amonestados Jon Bell, Joseph Rosales y Besard Sabovic. Además, el conjunto visitante sufrió la expulsión de Guilherme da Trindade Dubas, quien recibió una segunda tarjeta amarilla a los 89 minutos.

Movimientos en los banquillos

Ambos directores técnicos buscaron refrescar sus piezas durante la segunda mitad para intentar inclinar la balanza. Vancouver Whitecaps FC realizó modificaciones tácticas con los ingresos de Édier Ocampo, Emmanuel Sabbi, Jeevan Badwal, Yadaly Diaby y Rayan Elloumi. Por su parte, Austin FC respondió moviendo el banco con las entradas de Oleksandr Svatok, Zan Kolmanic, Brandon Vázquez, Brendan Hines-Ike y Przemyslaw Placheta, logrando sostener el resultado hasta el pitido final.