Australia venció 3-0 a Qatar, por amistoso internacional

El encuentro se disputó el 13 de noviembre de 2026 a las 11.45 en el Abdullah bin Khalifa Stadium, con arbitraje de Yahya Mohammed Ali Hassan Al Mulla. En un compromiso correspondiente a la jornada 1 del amistoso internacional, Australia logró imponerse con claridad sobre Qatar. A los 5 minutos, Riley McGree marcó el primer gol del encuentro. Posteriormente, a los 32 minutos, Tete Yengi amplió la ventaja tras una asistencia de Connor Metcalfe, y finalmente, a los 40 minutos, Nestory Irankunda sentenció el 3-0 definitivo, nuevamente tras una asistencia de Connor Metcalfe.

Desarrollo y variantes tácticas

El esquema elegido por los entrenadores marcó una diferencia notable en el campo, con Qatar apostando por un 4-3-3 mientras que Australia se plantó con un 5-4-1 que resultó muy efectivo para controlar los espacios. Ante la falta de respuestas, ambos equipos realizaron múltiples sustituciones. Por el lado del conjunto qatarí, a los 45 minutos ingresaron Homam El Amin Mohamed y Yusuf Abdurisag Yusuf por Ahmed Fathy Mansi y Hassan Khalid Hassan Al Haydos, respectivamente, buscando cambiar el rumbo del partido en la segunda mitad.

Análisis estadístico

La superioridad de Australia se vio reflejada en las estadísticas, donde dominaron con el 54,6% de la posesión frente al 45,4% de Qatar. El conjunto australiano fue mucho más incisivo, registrando 14 tiros en total, con 7 de ellos a puerta, mientras que los qataríes apenas pudieron rematar en 3 ocasiones. En cuanto a los tiros de esquina, Australia generó 4 contra 1 de su rival.

Disciplina y cierre

El partido también dejó constancia en el plano disciplinario durante la etapa complementaria. Assim Omer Al Haj Madibo y Abdulaziz Hatem Abdullah Mohammed recibieron tarjetas amarillas para Qatar a los 66 y 91 minutos respectivamente, mientras que Eli Adams fue amonestado en el bando de Australia a los 83 minutos. Con este resultado, el seleccionado australiano cierra una jornada positiva tras mostrar una gran eficacia ofensiva en el primer tiempo que terminó definiendo el destino del partido.