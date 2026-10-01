Azerbaiyán empató 0-0 con Liechtenstein, por la Liga de Naciones

En un encuentro disputado el 1 de octubre de 2026 a las 13.00 en el Tofik Bakhramov Stadium, las selecciones de Azerbaiyán y Liechtenstein igualaron sin goles. El partido, correspondiente a la jornada 3 del grupo D2, contó con el arbitraje de Christian-Petru Ciochirca.

Táctica y disciplina

Desde el plano estratégico, Azerbaiyán presentó un esquema 4-2-3-1, mientras que Liechtenstein optó por una formación 5-3-2 para sostener el cero en su arco. El compromiso estuvo marcado por la fricción, con amonestaciones tempranas para Kenny Kindle y Lars Traber en el equipo visitante, además de Alessio Hasler al inicio del complemento. Por el lado del conjunto local, Mahir Emreli y Toral Bayramov también vieron la tarjeta amarilla sobre el final del encuentro.

Movimientos desde el banco

Ante la falta de claridad en los metros finales, ambos estrategas buscaron alternativas mediante las sustituciones. En Azerbaiyán, el cuerpo técnico realizó múltiples cambios, incluyendo los ingresos de Aleksey Isayev, Rüfat Abbasov, Ayxan Hüseynov, Rüfat Abdullazada y Edqar Adilxanov. Por su parte, Liechtenstein también movió sus piezas con el ingreso de futbolistas como Fabio Luque-Notaro, Florian Allgäuer, Emanuel Zünd, Andrin Netzer y Severin Schlegel, buscando resguardar el empate hasta el silbatazo final.

Dominio sin efectividad

Las estadísticas finales reflejaron una marcada superioridad en la posesión por parte de Azerbaiyán, que controló el balón en un 74,4% frente al 25,6% de Liechtenstein. El equipo local intentó vulnerar la resistencia defensiva rival en 25 ocasiones, registrando 5 remates a puerta y 7 tiros de esquina. Sin embargo, la sólida estructura defensiva visitante, que apenas logró 4 disparos en todo el juego, fue suficiente para mantener la igualdad definitiva en el marcador.