Azerbaiyán venció 1-0 a Liechtenstein, por la Liga de Naciones 2026

El encuentro se disputó el 13 de noviembre de 2026 en el Rheinpark Stadion a las 16.45, con el arbitraje de Kristo Tohver. En una jornada clave de la Liga de Naciones, Azerbaiyán logró quedarse con la victoria por 1-0 frente a Liechtenstein. El único tanto del partido llegó a los 26 minutos, cuando Mahir Emreli marcó el 1-0 tras una definición certera que terminó sentenciando el marcador final.

En cuanto al planteo táctico, los equipos presentaron esquemas diferenciados: Liechtenstein apostó por un 3-5-1, mientras que Azerbaiyán se paró con un 5-4-1. El desarrollo del juego estuvo marcado por la intensidad, con tarjetas amarillas para Emanuel Zünd (42') y Marcel Büchel (46') para el conjunto local, mientras que Emil Balayev fue amonestado sobre el final (91') para la visita. A los 62 minutos, ambos entrenadores movieron el banco para refrescar sus formaciones, con el ingreso de Rüfat Abdullazada por Oruc Mammadov en la visita, y Bruno Poitner por Fabio Luque-Notaro en el local.

Dominio estadístico

La superioridad de Azerbaiyán quedó reflejada en las cifras del partido. El equipo visitante mantuvo una posesión de balón del 65,3%, frente al 34,7% de Liechtenstein. Además, la presión ofensiva fue constante por parte de los ganadores, quienes registraron un total de 29 tiros, de los cuales 11 fueron a puerta, contra solo 5 remates y 1 córner generados por el equipo local.

Gestión de cambios y cierre

El tramo final del compromiso contó con una alta cantidad de sustituciones tácticas. Por el lado de Liechtenstein, ingresaron Liam Kranz, Ferhat Saglam, Andrin Netzer y Andreas Malin buscando revertir el marcador, aunque sin éxito. Azerbaiyán también reforzó sus líneas sobre el cierre con los ingresos de Xayal Aliyev y Tellur Mütallimov, asegurando así el resultado de 1-0 que le permite sumar una victoria fundamental en esta instancia de la Liga de Naciones.