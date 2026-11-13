A qué hora juega la selección argentina hoy

La selección argentina disputa este viernes su primer amistoso en la última fecha del año de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) para partidos internacionales y lo hace contra Uruguay en la Bombonera con arbitraje del brasileño Flávio Rodrigues de Souza.

El encuentro inicia a las 20 (hora argentina) y se transmite en vivo por TV a través de Telefé y TyC Sports, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en las plataformas digitales TyC Sports Play y Mi Telefé. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Lo que hay que saber de la Argentina

La albiceleste inicia oficialmente la era pos Lionel Messi, una “nueva era” según manifestó Lionel Scaloni en la conferencia de prensa de este miércoles en la que, además, se oficializó su continuidad como entrenador hasta el Mundial 2030.

Para la Argentina es su penúltimo partido del año. Posteriormente, el martes 17 de noviembre enfrentará a Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y concluirá el calendario 2026, el cual quedará marcado en la historia más por la despedida de Messi que por el subcampeonato en la Copa del Mundo.

El comienzo de un nuevo ciclo trae aparejadas novedades en cuanto a los jugadores convocados por el DT, quien en la anterior ventana ya dio un indicio de lo que se viene. No están, por ejemplo, además de Messi y Nicolás Otamendi; Rodrigo De Paul ni Giovani Lo Celso al igual que el todavía suspendido Leandro Paredes y surgen nuevos nombres que son la renovación del plantel.

Una de las dudas en la formación inicial es si Emiliano ‘Dibu’ Martínez ataja. El arquero de Chelsea tiene el alta médica de una fractura en su mandíbula, pero todavía no jugó en su equipo y la importancia del partido no amerita arriesgar. Sin embargo, quiere jugar y es el DT el que define por estas horas si lo mantiene de titular o le da la chance a Gerónimo Rulli. Un aliciente para el ‘Dibu’ es que ya sin Messi y ante la no disposición de Cristian Romero por lesión, es el capitán del equipo y si no va de arranque, la cita la portará su reemplazante.

Emiliano Martínez está dudas: quiere atajar, a pesar de que está recientemente recuperado de una fractura en la mandíbula Instagram (@emi_martinez26)

En la defensa la incógnita es cómo se encuentra Nicolás Tagliafico, quien arrastra problemas físicos en el arranque de la temporada 2026-2027. Si no llega en condiciones, el lateral izquierdo es para Facundo Medina. En el mediocampo se disputan un lugar Exequiel Palacios y Valentín Barco y en la ofensiva, Thiago Almada y Gianluca Prestianni.

La posible formación de la Argentina vs. Uruguay

Gerónimo Rulli o Emiliano Martínez; Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Exequiel Palacios o Valentín Barco, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Nicolás Paz, Julián Álvarez y Thiago Almada o Gianluca Prestianni. DT: Lionel Scaloni.

Nico Paz se ganó un lugar entre los titulares de la selección argentina Manuel Cortina - LA NACION

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.58 contra 6.0 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 4.0.

El clásico rioplatense es uno de los más antiguos y disputados del fútbol internacional. Registra 196 antecedentes, el último de ellos en marzo de 2025, con triunfo albiceleste por 1 a 0 como visitante con un golazo de Thiago Almada. El duelo más reciente en la Argentina fue el 16 de noviembre de 2023 con victoria de Uruguay por 2 a 0 en la Bombonera. La selección argentina tiene ventaja en el historial con 92 victorias contra 58 de Uruguay y 46 empates.