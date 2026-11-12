Lionel Scaloni, DT de la selección argentina: “Que un jugador que no está en condiciones físicas te diga que quiere estar igual... eso es un montón”

Lionel Scaloni tuvo una conferencia de prensa similar a una montaña rusa: lloró al hablar de su familia, se refirió a la ausencia de Messi y a la presión de llevar la 10 y, también, confirmó que renovó su contrato con la selección argentina. Así, su conducción tiene nueva fecha de vencimiento: el año 2030.

A continuación, las frases más destacadas de Lionel Scaloni, donde también se refirió a la salida de Walter Samuel del equipo técnico, de la visita del Papa León XIV y de la situación de los lesionados.

“Estoy feliz. Hicieron un gran esfuerzo para que esto se lleve a cabo. Estamos igual que el primer día, con la misma ilusión y las mismas ganas de siempre. La felicidad por renovar es enorme, hubiera sido completa si ella [en referencia a su madre, recientemente fallecida] lo hubiera visto”.

Scaloni confirmó que seguirá como DT de Argentina y quebró en llanto en la conferencia

“No tenemos pensado a quién dársela [la camiseta N°10] hasta que no sea obligatoria y cuando lo sea veremos a quién se la damos. Cuando decidamos, esperemos que sea para el jugador que se la pueda quedar. Esa es la idea ".

". “[Messi] Es irremplazable, no hay manera de buscarle la vuelta de intentar jugar igual sin él, no es posible, no era sólo adentro de la cancha sino lo que generaba . Ahora intentaremos sin él, manteniendo un estilo de juego similar, buscar otras alternativas. Es difícil dar una lista sin él, pero todos tenemos que acostumbrarnos. Nuestro trabajo será jugar de la misma manera sin él”.

. Ahora intentaremos sin él, manteniendo un estilo de juego similar, buscar otras alternativas. Es difícil dar una lista sin él, pero todos tenemos que acostumbrarnos. Nuestro trabajo será jugar de la misma manera sin él”. “Él [Leandro Paredes] tiene que estar bien, entrenarse al máximo nivel, estar fino, eso le dije. No es cuestión de esperar; si está bien se mete solo , pero tiene que estar bien y no solo significa jugar todos los partidos en Boca, hay bastantes más cosas que pienso, lo quiero mucho y él sabe lo que necesito de él”.

, pero tiene que estar bien y no solo significa jugar todos los partidos en Boca, hay bastantes más cosas que pienso, lo quiero mucho y él sabe lo que necesito de él”. “Tenemos que mantener el espíritu competitivo, por más que luchen por un puesto, existe el espíritu ese y yo con eso estaría contento. Me gustaría la intensidad y las ganas de competir y querer estar. Que cuando un jugador no está en condiciones físicas te diga que quiere estar igual... Eso es un montón porque cuando estás en una selección así te da señales de que no bajan el pistón”.

porque cuando estás en una selección así te da señales de que no bajan el pistón”. “Es un momento histórico [la visita del Papa León XIV] para el país donde no hay problemas y todos se juntan en la calle para verlo, saludarlo, tocarlo... son momentos que uno se guarda para siempre, me hubiera encantado verlo, la sensación de que el país se una y escucharlo, te toca. Esperemos que nadie se olvide de lo que dijo. Lo importante es que el país se juntó”.

Scaloni resaltó la visita del papa León XIV: "Ojalá sus palabras no se las lleve el viento"