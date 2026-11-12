Lionel Scaloni, DT de la selección argentina: “Que un jugador que no está en condiciones físicas te diga que quiere estar igual... eso es un montón”

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Lionel Scaloni tuvo una conferencia de prensa similar a una montaña rusa: lloró al hablar de su familia, se refirió a la ausencia de Messi y a la presión de llevar la 10 y, también, confirmó que renovó su contrato con la selección argentina. Así, su conducción tiene nueva fecha de vencimiento: el año 2030.
A continuación, las frases más destacadas de Lionel Scaloni, donde también se refirió a la salida de Walter Samuel del equipo técnico, de la visita del Papa León XIV y de la situación de los lesionados.
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