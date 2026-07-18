Bahia venció 2-0 a Chapecoense, por el Brasileirao Serie A 2026

El 17 de julio de 2026 a las 19.30, Bahia y Chapecoense se enfrentaron en el marco de la jornada 4 del Brasileirao Serie A. El encuentro se disputó en el Casa de Apostas Arena Fonte Nova, con el arbitraje de Paulo Cezar Zanovelli Da Silva. El desarrollo del partido culminó con una clara victoria por 2-0 a favor de Bahia.

Desarrollo del encuentro y goles

Desde el punto de vista táctico, Bahia se presentó con un esquema 4-3-3, mientras que Chapecoense optó por una alineación 4-2-3-1. A los 12 minutos del primer tiempo, Rodrigo Nestor, Bertalia abrió el marcador para Bahia al convertir el primer gol de penal. Más tarde, a los 34 minutos, Román, Gómez amplió la diferencia marcando el segundo tanto tras una asistencia de David, de Duarte Macedo.

Estadísticas destacadas

El dominio del juego estuvo marcado por la posesión del balón, donde Bahia registró un 64,7% frente al 35,3% de Chapecoense. Esta superioridad en el control también se reflejó en las oportunidades creadas: el equipo ganador generó 17 remates totales, de los cuales 6 fueron a puerta. Por su parte, Chapecoense finalizó con 10 intentos, logrando enviar solo 2 al arco. En el apartado de tiros de esquina, Bahia ejecutó 10 cobros y Chapecoense dispuso de 6.

Sustituciones y tarjetas

Durante la etapa complementaria, ambos entrenadores movieron el banco. En Bahia, se destacó el ingreso de Éverton Augusto, de Barros Ribeiro por Willian José, da Silva y la sustitución obligada a los 87 minutos, cuando Marcos Victor, Ferreira da Silva entró por el lesionado David, de Duarte Macedo. Por el lado de Chapecoense, buscaron respuestas con cambios como la entrada de Vinícius, Balieiro Lourenço de Carvalho por Bruno Matias, dos Santos. En cuanto al aspecto disciplinario, el árbitro sancionó con tarjeta amarilla a los siguientes jugadores de Bahia por protestar: