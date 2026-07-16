Enzo Fernández defendió a Valu Cervantes de las críticas que recibió antes del partido contra Inglaterra

La semifinal entre la Argentina e Inglaterra, que terminó con victoria albiceleste por 2 a 1, estuvo a la altura de la previa, con tensión y una carga emocional extremadamente fuerte que quedó en evidencia en la forma en la que los jugadores cantaron el Himno Nacional. Antes del encuentro hubo varias polémicas y una de ellas tuvo en el centro de la escena a Valentina Cervantes, mujer de Enzo Fernández. Dijo que a su hijo menor, Benjamín (2), que nació en Inglaterra, no lo dejaban saltar en el clásico cántico y que su hija Olivia (6) tampoco quería hacerlo porque justamente residen en el país. Fue cuestionada por sus dichos y, tras la victoria, su pareja saltó a defenderla y aseguró que no tuvo “mala intención”.

Valentina Cervantes y Enzo Fernández junto a sus hijos Benjamín y Olivia tras la victoria frente a Inglaterra (Foto: Instagram @valucervantes)

El miércoles, Enzo Fernández gritó gol por segunda vez en el torneo. A los 40 minutos del segundo tiempo recibió un pase de Lionel Messi, pateó desde afuera del área y encontró el empate. Seis minutos después, un cabezazo de Lautaro Martínez sentenció el partido y selló el pase a la final frente a España. Cuando pasó por la zona mixta, el volante habló sobre todo lo que se vivió tanto dentro como fuera de la cancha con los ingleses. Particularmente, hizo referencia a lo que dijo su mujer sobre sus hijos y aseguró que “no fue con mala intención”.

“Respetamos a la gente que nos ayuda en casa, que son personas inglesas. Pero sabemos todo lo que conlleva eso, toda la historia que hay detrás, y lo único que queríamos hacer hoy era ganar, pasar a la final y honrar a todos los argentinos”, explicó.

Cabe remarcar que desde 2023, Enzo, Valentina y sus dos hijos, Olivia y Benjamín, están instalados en Londres, donde el futbolista viste la camiseta del Chelsea. “Sabíamos todo el condimento que tenía este partido por las Malvinas. Nosotros lo que hacemos es defender a nuestro país, hacer lo mejor por todos los argentinos”, dijo el futbolista sobre el encuentro y agregó: “Queríamos ganar y llegar a la final, y obviamente, por todos los caídos en Malvinas también”.