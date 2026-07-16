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Enzo Fernández defendió a Valu Cervantes de las críticas que recibió antes del partido contra Inglaterra
En la previa, la influencer fue cuestionada por revelar que no dejaba que su hijo saltara en el popular cántico sobre los ingleses; tras la victoria y el pase a la final, el volante habló del tema
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La semifinal entre la Argentina e Inglaterra, que terminó con victoria albiceleste por 2 a 1, estuvo a la altura de la previa, con tensión y una carga emocional extremadamente fuerte que quedó en evidencia en la forma en la que los jugadores cantaron el Himno Nacional. Antes del encuentro hubo varias polémicas y una de ellas tuvo en el centro de la escena a Valentina Cervantes, mujer de Enzo Fernández. Dijo que a su hijo menor, Benjamín (2), que nació en Inglaterra, no lo dejaban saltar en el clásico cántico y que su hija Olivia (6) tampoco quería hacerlo porque justamente residen en el país. Fue cuestionada por sus dichos y, tras la victoria, su pareja saltó a defenderla y aseguró que no tuvo “mala intención”.
El miércoles, Enzo Fernández gritó gol por segunda vez en el torneo. A los 40 minutos del segundo tiempo recibió un pase de Lionel Messi, pateó desde afuera del área y encontró el empate. Seis minutos después, un cabezazo de Lautaro Martínez sentenció el partido y selló el pase a la final frente a España. Cuando pasó por la zona mixta, el volante habló sobre todo lo que se vivió tanto dentro como fuera de la cancha con los ingleses. Particularmente, hizo referencia a lo que dijo su mujer sobre sus hijos y aseguró que “no fue con mala intención”.
“Respetamos a la gente que nos ayuda en casa, que son personas inglesas. Pero sabemos todo lo que conlleva eso, toda la historia que hay detrás, y lo único que queríamos hacer hoy era ganar, pasar a la final y honrar a todos los argentinos”, explicó.
ENZO FERNÁNDEZ Y SU RESPETO HACIA INGLATERRA#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/TQDL242DYo— DSPORTS (@DSports) July 15, 2026
Cabe remarcar que desde 2023, Enzo, Valentina y sus dos hijos, Olivia y Benjamín, están instalados en Londres, donde el futbolista viste la camiseta del Chelsea. “Sabíamos todo el condimento que tenía este partido por las Malvinas. Nosotros lo que hacemos es defender a nuestro país, hacer lo mejor por todos los argentinos”, dijo el futbolista sobre el encuentro y agregó: “Queríamos ganar y llegar a la final, y obviamente, por todos los caídos en Malvinas también”.
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