Balón de Oro 2022: sin Lionel Messi, quiénes son los favoritos a quedarse con el premio, según las apuestas

Luego de que France Football dio a conocer la semana pasada los 30 nominados al Balón de Oro 2022 las apuestas volvieron a moverse, pero Karim Benzema sigue siendo el máximo favorito a recibir el galardón por primera vez el próximo 17 de octubre en una ceremonia en París gracias a lo hecho en la temporada 2021/22 que es el período que se tiene en cuenta para la presente edición y no un año calendario. Incluso, la ausencia de Lionel Messi aumentó aun más su favoritismo por sobre el resto de los futbolistas.

Quien apuesta en William Hill que el francés recibirá el premio, obtendrá una ganancia de apenas 1.04 por cada peso, dólar o euro invertido. Su perseguidor más inmediato es Sadio Mané (Liverpool / Bayern Múnich) con 13.0 y el podio lo completan, aún más lejos, Kevin De Bruyne (Manchester City) y Robert Lewandowski (Bayern Múnich / Barcelona) con 19.0.

Karim Benzema fue determinante en los títulos logrados por Real Madrid la temporada reciente

El favoritísimo del atacante galo se justifica en su producción individual y lo influyente que fue para los títulos de la Casa Blanca: 34 goles en 45 partidos equivalieron a La Liga, de la que fue el Pichichi con 27, y ser campeón de la Champions League ante Liverpool. En ambos certámenes fue el máximo anotador y su ascendencia fue decisiva para que el Merengue celebre en octavos de final ante París Saint Germain (PSG), cuartos frente a Chelsea y semifinales contra Manchester City. Convirtió en momentos difíciles y claves para los suyos.

En su vuelta a la selección de Francia, Benzema colaboró para llegar a Qatar 2022 con tres goles en cinco partidos en la Eliminatorias de Europa.

Apuestas al Balón de Oro

Karim Benzema (Real Madrid) - 1.04.

1.04. Sadio Mané (Liverpool / Bayern Múnich) - 13.0.

13.0. Kevin De Bruyne (Manchester City) / Robert Lewandowski (Bayern Munich / Barcelona) - 19.0.

19.0. Mohamed Salah (Liverpool de Inglaterra) - 21.0.

21.0. Kylian Mbappé (París Saint Germain de Francia) - 26.0.

26.0. Cristiano Ronaldo (Manchester United de Inglaterra) / Harry Kane (Tottenham de Inglaterra) - 34.0

34.0 Erling Haaland (Borussia Dortmund de Alemania / Manchester City) / Virgil Van Dijk (Liverpool de Inglaterra) - 41.0.

41.0. Phil Foden (Manchester City de Inglaterra) - 67.0.

67.0. Luka Modric (Real Madrid de España) / Trent Alexander-Arnold (Liverpool de Inglaterra) - 81.0.

81.0. Riyad Mahrez (Manchester City de Inglaterra) - 101.0.

El delantero senegalés Sadio Mané es el segundo favorito al Balón de Oro 2022

El resto de los nominados al Balón de Oro 2022

Thibaut Courtois (Real Madrid de España).

Antonio Rüdiger (Real Madrid de España / Chelsea).

Casemiro (Real Madrid de España).

Vinicius Junior (Real Madrid de España).

Rafael Leao (Milan de Italia).

Mike Maignan (Milán de Italia).

Christopher Nkunku (Leipzig de Alemania).

Luis Díaz (Porto de Portugal / Liverpool de Inglaterra).

Fabinho (Liverpool de Inglaterra).

Joshua Kimmich (Bayern Múnich de Alemania).

Phil Foden (Manchester City de Inglaterra).

Bernardo Silva (Manchester City de Inglaterra).

Joao Cancelo (Manchester City de Inglaterra).

Heung-Min Son (Tottenham de Inglaterra).

Darwin Núñez (Benfica de Portugal / Liverpool de Inglaterra).

Sébastien Haller (Borussia Dortmund de Alemania).

Dusan Vlahovic (Juventus de Italia).

Por qué no está Messi

Lionel Messi no está entre los 30 nominados al Balón de Oro 2022 tras 17 años y 15 ediciones –en 2020 no se entregó-. Quien más veces lo recibió en siete ocasiones no podrá repetir el premio individual que obtuvo en 2021 y estirar su diferencia por sobre los demás, sobre todo Cristiano Ronaldo quien llegó a 18 nominaciones consecutivas.

Se trata de la primera vez que la Pulga no integra la lista desde 2005, el año en el que marcó su primer gol como profesional en Barcelona, y se suma a otras omisiones de alto perfil como las de Neymar y Lautaro Martínez, que viene de marcar 21 goles con Inter en la Serie A.

El argentino Lionel Messi no está entre los nominados al Balón de Oro tras 17 años FRANCK FIFE - AFP

La primera temporada del rosarino en PSG no fue brillante, sobre todo si se la compara con sus años en Barcelona. Entre lesiones, adaptación y compromisos con la selección argentina, disputó 33 partidos. Sin contar sus dos primeras temporadas como profesional, esta fue la que menos jugó. Participó en 2872 minutos, superando a la temporada 2006/07.