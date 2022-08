Los número de Lionel Messi en la temporada 2021/2022, la que lo dejó sin nominación al Balón de Oro

Lionel Messi no está entre los 30 nominados a ganar el Balón de Oro de la revista France Football -se entrega el próximo 17 de octubre en una ceremonia en París- porque en la temporada que se tiene en cuenta para el galardón (la 2021/22) ofreció sus números más bajos de su carrera. Fue su primer año en París Saint Germain y el costo de adaptación que tuvo que pagar tras salir de Barcelona lo dejó afuera de uno de los premios individuales más importantes del mundo junto con el The Best de la FIFA. Una ausencia que no deja de ser discutible desde el plano futbolísticos: sus números bajos superan a otros futbolistas, y su calidad se destaca por sí sola.

Es la primera vez en 17 años que el rosarino, el máximo ganador con siete estatuillas, no está entre los candidatos al galardón. Sin él, por primera vez desde 2004 no hay ningún argentino en la nómina.

Lionel Messi ganó siete balones de oro en su carrera FRANCK FIFE - AFP

La temporada 2021/22 de Messi, al detalle

La primera temporada del rosarino en PSG no fue brillante, sobre todo si se la compara con sus años en Barcelona. Entre lesiones, adaptación y compromisos con la selección argentina, disputó 33 partidos. Sin contar sus dos primeras temporadas como profesional, esta fue la que menos jugó. Participó en 2872 minutos, superando a la temporada 2006/07.

En la Ligue-1 jugó 26 partidos , 24 de ellos como titular y, en total, acumuló 2.152 minutos.

, 24 de ellos como titular y, en total, acumuló 2.152 minutos. En Champions League, disputó siete encuentros , todos desde el arranque. Nunca fue reemplazado, por lo que sumó 630′.

, todos desde el arranque. Nunca fue reemplazado, por lo que sumó 630′. Fue titular en la eliminación de la Copa de Francia a manos de Niza, el 31 de enero pasado. Disputó los 90 minutos y acertó su disparo en la tanda de penales.

a manos de Niza, el 31 de enero pasado. Disputó los 90 minutos y acertó su disparo en la tanda de penales. En su primera temporada en PSG anotó 11 goles , un registro muy bajo para él. Para dimensionar esta estadística, solamente en sus dos primeras temporadas en Barcelona registró una menor cantidad de anotaciones. En 2004/05 solo hizo uno y en la 2005/06 convirtió ocho. En todas las demás temporadas había anotado, como mínimo,18 goles.

, Para dimensionar esta estadística, solamente en sus dos primeras temporadas en Barcelona registró una menor cantidad de anotaciones. En 2004/05 solo hizo uno y en la 2005/06 convirtió ocho. En todas las demás temporadas había anotado, como mínimo,18 goles. Seis de los 11 fueron en la liga, incluyendo un doblete frente a Montpellier, en la fecha 37. Fue su peor registro en competiciones locales (sin contar su primera temporada) igualando lo hecho en 2005/06, con la diferencia de que en ese momento solo había participado de 17 encuentros, nueve menos que en 2021/22.

Lionel Messi hizo apenas 11 goles en su primera temporada en PSG

Los 30 nominados al Balón de Oro

Karim Benzema (Real Madrid de España).

Thibaut Courtois (Real Madrid de España).

Luka Modric (Real Madrid de España).

Antonio Rüdiger (Real Madrid de España / Chelsea).

Casemiro (Real Madrid de España).

Vinicius Junior (Real Madrid de España).

Rafael Leao (Milan de Italia).

Mike Maignan (Milán de Italia).

Christopher Nkunku (Leipzig de Alemania).

Mohamed Salah (Liverpool de Inglaterra).

Luis Díaz (Porto de Portugal / Liverpool de Inglaterra).

Fabinho (Liverpool de Inglaterra).

Virgil Van Dijk (Liverpool de Inglaterra).

Trent Alexander-Arnold (Liverpool de Inglaterra).

Joshua Kimmich (Bayern Múnich de Alemania).

Phil Foden (Manchester City de Inglaterra).

Kevin De Bruyne (Manchester City de Inglaterra).

Bernardo Silva (Manchester City de Inglaterra).

Joao Cancelo (Manchester City de Inglaterra).

Riyad Mahrez (Manchester City de Inglaterra).

Heung-Min Son (Tottenham de Inglaterra).

Harry Kane (Tottenham de Inglaterra).

Robert Lewandowski (Bayern Múnich de Alemania / Barcelona de España).

Darwin Núñez (Benfica de Portugal / Liverpool de Inglaterra).

Sadio Mané (Liverpool de Inglaterra / Bayern Múnich de Alemania).

Sébastien Haller (Borussia Dortmund de Alemania).

Cristiano Ronaldo (Manchester United de Inglaterra).

Dusan Vlahovic (Juventus de Italia).

Kylian Mbappé (París Saint Germain de Francia).

Erling Haaland (Borussia Dortmund de Alemania / Manchester City).

Messi, el más ganador

El argentino es quien más veces recibió el Balón de Oro con siete distinciones en 15 nominaciones. Le sigue Cristiano Ronaldo con cinco y hay tres futbolistas, todos retirados, que tienen en su haber tres cada uno: Michel Platini, Johan Cruyff y Marco van Basten. Franz Beckenbauer, Ronaldo, Alfredo Di Stéfano, Kevin Keegan y Karl-Heinz Rummenigge lo recibieron un par de ocasiones cada uno mientras que otros 34 futbolistas lo ganaron en una ocasión, entre ellos Omar Sívori en 1961.

Cristiano Ronaldo con su cuarto Balón de Oro EFE