Barcelona venció 2-1 a Atlético de Madrid, por la Liga de España 2026

El encuentro se disputó el 8 de noviembre de 2026 a las 17.00 en el estadio Riyadh Air Metropolitano, con el arbitraje de Javier Alberola Rojas. Fue un enfrentamiento clave correspondiente a la jornada 12 de la Liga de España, donde el equipo visitante logró revertir un marcador adverso para llevarse los tres puntos.

El desarrollo del encuentro

El marcador se abrió tempranamente a los 10 minutos, cuando Giuliano Simeone marcó el 1 gol para el Atlético de Madrid tras asistencia de Julián Alvarez. Sin embargo, el Barcelona reaccionó antes del descanso: a los 45 minutos, Fermín López marcó el 1 gol. Ya en la segunda mitad, a los 66 minutos, Fermín López volvió a convertir el 2 gol tras asistencia de Lamine Yamal para sellar la victoria. En cuanto a las tácticas, el Atlético de Madrid dispuso un esquema 442, mientras que el Barcelona se presentó con un 4141.

Movimientos tácticos y disciplina

El juego estuvo marcado por una intensa disputa física que derivó en varias amonestaciones. Por el lado del Atlético de Madrid, vieron la tarjeta amarilla Álex Baena (42'), Marcos Llorente (86') y Marc Pubill (87'), mientras que en el Barcelona fue amonestado Marc Bernal (73'). Los entrenadores buscaron variantes para refrescar el equipo; por ejemplo, a los 60 minutos, el Atlético de Madrid ingresó a Alexander Sørloth por Kang-In Lee, mientras que el Barcelona movió el banco a los 45 minutos con el ingreso de Frenkie de Jong por Brian Fariñas.

Análisis estadístico

El dominio de la pelota estuvo claramente del lado visitante. El Barcelona registró un 63% de posesión frente al 37% del Atlético de Madrid. En cuanto a la agresividad ofensiva, el Barcelona realizó 19 tiros en total, con 4 a puerta, mientras que el Atlético de Madrid sumó 9 remates, también con 4 disparos a portería. Los tiros de esquina favorecieron al conjunto local con 4 lanzamientos contra 2 de la visita, aunque no fueron suficientes para modificar el desenlace final del marcador.

Barcelona venció por 2-1 a Atlético de Madrid como Away, en un partido correspondiente a la fecha 12 de la Liga de España 2026. Para Barcelona los goles fueron marcados por {'player_id': 'p551086', 'player_name': 'Fermín, López', 'minute': '45', 'period': 'FirstHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': '', 'assist_player_name': ''} , {'player_id': 'p551086', 'player_name': 'Fermín, López', 'minute': '66', 'period': 'SecondHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p593109', 'assist_player_name': 'Lamine Yamal, Nasraoui Ebana'} , mientras que para Atlético de Madrid el gol fue marcado por {'player_id': 'p482652', 'player_name': 'Giuliano, Simeone', 'minute': '10', 'period': 'FirstHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p461358', 'assist_player_name': 'Julián, Alvarez'}. El cotejo se disputó en el estadio Riyadh Air Metropolitano, en una nueva jornada del fútbol español.

Con este resultado, Atlético de Madrid suma 28 puntos, ubicándose en la 3 posición, mientras que Barcelona tiene 33 unidades, en la 1 posición en la tabla. La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.

Así están Atlético de Madrid y Barcelona en la tabla de posiciones, tras la fecha 12

Cómo se disputa la primera división del fútbol español en 2026

LaLiga se disputa con 20 equipos de toda España en un sistema de todos contra todos. Cada club se enfrenta a los demás en dos ocasiones —una como local y otra como visitante— a lo largo de las 38 jornadas que componen la temporada. El calendario se define por sorteo antes del inicio del torneo, y los puntos se asignan de manera tradicional: tres por victoria, uno por empate y ninguno en caso de derrota. La posición final de los equipos en la tabla determina tanto los títulos como los descensos y las clasificaciones a competiciones europeas.

El equipo que finaliza en el primer puesto es consagrado campeón de LaLiga. Los tres últimos descienden a Segunda División y sus plazas son ocupadas por los tres equipos ascendidos. Además, los dos mejores equipos de LaLiga que no lleguen a la final de la Copa del Rey se clasifican automáticamente a la Supercopa de España de la temporada siguiente.

Cómo es la clasificación a las Copas europeas 2026

España cuenta con siete plazas para los torneos de clubes de la UEFA en la temporada siguiente. Los cuatro primeros clasificados de LaLiga acceden a la Liga de Campeones. El quinto puesto y el campeón de la Copa del Rey se clasifican a la Liga Europa. El sexto equipo en la tabla obtiene una plaza en la cuarta ronda previa de la Liga Conferencia.

¿Esta distribución se puede modificar? Sí. Por ejemplo, si el campeón de la Copa del Rey termina entre los cinco primeros de la liga, su plaza en la Europa League pasa al sexto, y el séptimo obtiene la plaza para la Conference League. Si el campeón de la Copa finaliza en sexta posición, conserva el cupo de Copa por ser más valioso, y el séptimo accede a la Conference.

Por su parte, si un equipo español gana una competición europea, obtiene una plaza en la edición siguiente del torneo que ganó o de un nivel superior. En ese caso, solo puede conservar una plaza europea, priorizando la de mayor nivel, y se pierde el derecho a utilizar la otra. Finalmente, si la RFEF se ubica entre las dos federaciones con mejor coeficiente UEFA, recibe una plaza adicional para la próxima Champions League, que se asigna al equipo mejor ubicado en LaLiga que no haya clasificado por otro medio. Esta condición puede alterar toda la distribución de plazas europea.