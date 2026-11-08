En qué canal pasan el GP de Brasil de la Fórmula 1

La Fórmula 1 desarrolla este domingo desde las 14 (hora argentina) en el circuito de Interlagos de Brasil el Gran Premio de San Pablo, correspondiente a la fecha 21 de un certamen que ya tiene definido su título de pilotos a favor de Kimi Antonelli (Mercedes) y que busca campeón de constructores.

La carrera se transmite en vivo por TV a través de Fox Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto de la prueba con información y estadísticas actualizadas al instante.

La pole position en Brasil la hizo Lando Norris (McLaren) y larga adelante de todos seguido de Antonelli y el sorpresivo Liam Lawson (Racing Bulls). El italiano ya es el vencedor del certamen de conductores por la gran diferencia de puntos que le sacó a sus rivales y buscará sumar aun más para que su escudería se quede también con la corona de constructores, algo de lo que está muy cerca de conseguir.

La supremacía del campeón más joven de la historia le permitió coronarse cinco carreras antes de concluir el calendario. De los 19 GP que se disputaron -el de Arabia Saudita se canceló por la Guerra en Medio Oriente-, ganó nueve y tiene 380 puntos contra 261 de Max Verstappen (Red Bull). Por equipos, Mercedes suma 630 y lo persigue Ferrari con 504.

Kimi Antonelli ya se quedó con el título en la temporada 2026 de la Fórmula 1 DANIEL BECERRIL - AFP

El argentino no tuvo una buena clasificación y se ubicó 17°, pero largará dos puestos más adelante a raíz de que Max Verstappen (Red Bull) y Lewis Hamilton (Ferrari) fueron penalizados por hacer modificaciones en el motor de sus respectivos monoplazas y descendieron varias posiciones.

Colapinto, ante el aliento de cientos de argentinos que coparán las tribunas de Interlagos en el GP del Gran Circo más próximo a nuestro país, intentará volver a sumar unidades para salir del bache en el ingresó hace cinco pruebas. De ellas, abandonó en tres y en la última, en México, llegó octavo pero lo sancionaron y cayó al 15° puesto, por lo que no sumó unidades.

Grilla de partida del GP de San Pablo, con Colapinto

Lando Norris (McLaren)

Kimi Antonelli (Mercedes)

Liam Lawson (Racing Bulls)

Nico Hülkenberg (Audi)

Isack Hadjar (Red Bull Racing)

Oliver Bearman (Haas F1 Team)

George Russell (Mercedes)

Fernando Alonso (Aston Martin)

Alexander Albon (Williams)

Oscar Piastri (McLaren)

Rafael Câmara (Haas F1 Team)

Arvid Lindblad (Racing Bulls)

Carlos Sainz (Williams)

Charles Leclerc (Ferrari)

Franco Colapinto (Alpine)

Pierre Gasly (Alpine)

Lance Stroll (Aston Martin)

Valtteri Bottas (Cadillac)

Lewis Hamilton (Ferrari)

Gabriel Bortoleto (Audi)

Max Verstappen (Red Bull Racing)

Sergio Pérez (Cadillac)

Lando Norris, de McLaren, se quedó con la pole position y largará primero en el Gran Premio de Brasil NELSON ALMEIDA - AFP

Cronograma, ganadores y tabla de posiciones de la F1 2026

GP de Australia en Melbourne: George Russell (Mercedes).

GP de China: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Japón: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Arabia Saudita - Cancelada por la Guerra en Medio Oriente.

GP de Miami: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Canadá: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Mónaco: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Barcelona-Catalunya: Lewis Hamilton (Ferrari).

GP de Austria: George Russell (Mercedes).

GP de Gran Bretaña: Charles Leclerc (Ferrari).

GP de Bélgica: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Hungría: Lando Norris (McLaren).

GP de Países Bajos: Lando Norris (McLaren).

GP de Italia: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de España: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Azerbaiyán: George Russell (Mercedes).

GP de Bahréin en Malasia: Max Verstappen (Red Bull).

GP de Singapur: Max Verstappen (Red Bull).

GP de Estados Unidos en Austin: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de la Ciudad de México: Max Verstappen (Red Bull).

GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos).

GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip).

GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail).

GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina).

Tabla de posiciones de pilotos de la F1 2026

Así quedó la tabla de posiciones de pilotos de la Fórmula 1 2026, tras el Gran Premio de México Formula 1

Tabla de posiciones de constructores de la Fórmula 1 2026