Barcelona venció 4-2 a Levante, por el Liga de España 2026

El encuentro, que tuvo lugar el 13 de septiembre de 2026 a las 11.15 en el estadio Ciutat de Valencia, contó con el arbitraje de Jon Ander González Esteban. El Barcelona logró una victoria sólida frente al Levante en un partido que dominó desde el inicio. A los 5 minutos, Xavi Espart marcó el primer gol tras asistencia de Raphael Dias Belloli. Posteriormente, a los 19 minutos, Lamine Yamal Nasraoui Ebana anotó el segundo tras otra habilitación de Raphael Dias Belloli. Ya en el complemento, a los 48 minutos, Lamine Yamal Nasraoui Ebana amplió la ventaja mediante un gol de penal, y finalmente Karim Adeyemi sentenció el 4-2 definitivo a los 93 minutos tras asistencia de Marc Bernal, descontando para el local Iván Romero a los 79 minutos y Roger Brugué a los 88 minutos.

Desarrollo táctico y modificaciones

El Levante saltó al campo con un esquema 4-4-2, mientras que el Barcelona optó por un 4-3-3. El desarrollo del juego estuvo marcado por cambios estratégicos en ambas escuadras. En el Barcelona, una sustitución obligada ocurrió a los 45 minutos cuando ingresó Andreas Christensen por Gerard Martín tras una lesión. Por su parte, el conjunto local realizó múltiples variantes para intentar revertir el marcador, destacándose los ingresos de Iván Romero y Oriol Rey a los 60 minutos, buscando mayor profundidad ofensiva.

Estadísticas del compromiso

El Barcelona demostró un control absoluto de la posesión con un 74,8% frente al 25,2% del Levante. En cuanto al volumen de juego, el Levante registró 13 tiros totales con 7 remates a puerta, mientras que el Barcelona contabilizó 12 disparos con 6 intentos entre los tres palos. En la estadística de tiros de esquina, la visita dominó con 5 córners contra los 3 ejecutados por el equipo local.

Disciplina y cierre de partido

El rigor defensivo fue clave en pasajes del juego, donde se registraron amonestaciones importantes. Gerard Martín, por el lado del Barcelona, fue amonestado a los 45 minutos por una falta, mientras que Hugo Sotelo recibió la amarilla a los 49 minutos por parte del Levante. El partido mantuvo la intensidad hasta el final, culminando con un resultado favorable para el equipo visitante que supo gestionar la ventaja construida durante los noventa minutos de juego.

Barcelona venció por 4-2 a Levante como Away, en un partido correspondiente a la fecha 5 de la Liga de España 2026. Para Barcelona los goles fueron marcados por {'player_id': 'p634630', 'player_name': 'Xavi, Espart', 'minute': '5', 'period': 'FirstHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p219961', 'assist_player_name': 'Raphael, Dias Belloli'} , {'player_id': 'p593109', 'player_name': 'Lamine Yamal, Nasraoui Ebana', 'minute': '19', 'period': 'FirstHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p219961', 'assist_player_name': 'Raphael, Dias Belloli'} , {'player_id': 'p593109', 'player_name': 'Lamine Yamal, Nasraoui Ebana', 'minute': '48', 'period': 'SecondHalf', 'type': 'Penalty', 'assist_player_id': '', 'assist_player_name': ''} , {'player_id': 'p453750', 'player_name': 'Karim, Adeyemi', 'minute': '93', 'period': 'SecondHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p637126', 'assist_player_name': 'Marc, Bernal'} , mientras que para Levante los goles fueron marcados por {'player_id': 'p521508', 'player_name': 'Iván, Romero', 'minute': '79', 'period': 'SecondHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': '', 'assist_player_name': ''}, {'player_id': 'p439878', 'player_name': 'Roger, Brugué', 'minute': '88', 'period': 'SecondHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': '', 'assist_player_name': ''}. El cotejo se disputó en el estadio Ciutat de Valencia, en una nueva jornada del fútbol español.

Con este resultado, Levante suma 5 puntos, ubicándose en la 13 posición, mientras que Barcelona tiene 15 unidades, en la 1 posición en la tabla. La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.

Así están Levante y Barcelona en la tabla de posiciones, tras la fecha 5

Cómo se disputa la primera división del fútbol español en 2026

LaLiga se disputa con 20 equipos de toda España en un sistema de todos contra todos. Cada club se enfrenta a los demás en dos ocasiones —una como local y otra como visitante— a lo largo de las 38 jornadas que componen la temporada. El calendario se define por sorteo antes del inicio del torneo, y los puntos se asignan de manera tradicional: tres por victoria, uno por empate y ninguno en caso de derrota. La posición final de los equipos en la tabla determina tanto los títulos como los descensos y las clasificaciones a competiciones europeas.

El equipo que finaliza en el primer puesto es consagrado campeón de LaLiga. Los tres últimos descienden a Segunda División y sus plazas son ocupadas por los tres equipos ascendidos. Además, los dos mejores equipos de LaLiga que no lleguen a la final de la Copa del Rey se clasifican automáticamente a la Supercopa de España de la temporada siguiente.

Cómo es la clasificación a las Copas europeas 2026

España cuenta con siete plazas para los torneos de clubes de la UEFA en la temporada siguiente. Los cuatro primeros clasificados de LaLiga acceden a la Liga de Campeones. El quinto puesto y el campeón de la Copa del Rey se clasifican a la Liga Europa. El sexto equipo en la tabla obtiene una plaza en la cuarta ronda previa de la Liga Conferencia.

¿Esta distribución se puede modificar? Sí. Por ejemplo, si el campeón de la Copa del Rey termina entre los cinco primeros de la liga, su plaza en la Europa League pasa al sexto, y el séptimo obtiene la plaza para la Conference League. Si el campeón de la Copa finaliza en sexta posición, conserva el cupo de Copa por ser más valioso, y el séptimo accede a la Conference.

Por su parte, si un equipo español gana una competición europea, obtiene una plaza en la edición siguiente del torneo que ganó o de un nivel superior. En ese caso, solo puede conservar una plaza europea, priorizando la de mayor nivel, y se pierde el derecho a utilizar la otra. Finalmente, si la RFEF se ubica entre las dos federaciones con mejor coeficiente UEFA, recibe una plaza adicional para la próxima Champions League, que se asigna al equipo mejor ubicado en LaLiga que no haya clasificado por otro medio. Esta condición puede alterar toda la distribución de plazas europea.