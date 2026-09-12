River, con uno más: Nicola se fue expulsado tras un puntinazo a la cara de Martínez Quarta

Franco Nicola fue el protagonista de una impactante falta en el partido que disputan Atlético Tucumán y River en el estadio Monumental José Fierro por la novena fecha del Grupo de B del Torneo Apertura 2026.

El jugador del equipo tucumano fue a disputar el balón con Lucas Martínez Quarta, pero calculo mal y en vez de despejar la pelota le dio un puntinazo en la cara. Fue roja directa, sin intervención del VAR.

La tremenda falta de Nicola a Martínez Quarta

La jugada se produjo apenas pasados los 12 minutos de juego. Nicola comenzó a perseguir la pelota a la altura de la mitad de la cancha luego de un despeje en campo propio. Cuando divisó que tenía posibilidades de ganarle la dividida a Martínez Quarta, elevó su pierna con el objetivo de evitar un cabezazo del central millonario.

Sin embargo, midió mal la altura y la distancia del defensor con el balón y lo impactó de lleno con el botín. El juez del encuentro, Andrés Gariano, lo expulsó inmediatamente y pidió por el ingreso de los médicos del club de Núñez.

El gol de River

A pesar de la gravedad, los futbolistas del equipo local salieron a protestar y pidieron por la intervención del VAR. Sin embargo, la jugada no ameritó revisión.

Menos de 10 minutos después, a los 21, River se puso en ventaja con un gol de Tobías Andrada. El juvenil de 19 años con pasado en Vélez definió dentro del área luego de una buena asociación colectiva y puso el 1 a 0.

La jugada comenzó por el sector izquierdo e involucró a cuatro campeones del mundo. Inició con un pase de Marcos “Huevo” Acuña para la principal figura del Millonario, Thiago Almada. El volante creativo profundizó y habilitó a Ángel Correa, quien, a su vez, asistió a Gonzalo Montiel.

El lateral apareció solo por derecha y centró de forma rasante hacia atrás. Andrada conectó de primera y venció sin problemas a Luis Ingolotti.

Si el resultado se mantiene, River sumará su tercera victoria consecutiva, las tres con Leonardo Ponzio como entrenador, el reemplazante de Eduardo “Chacho” Coudet.

Atlético Tucumán vs River Plate Captura de Video

La seguidilla empezó con el 3 a 2 a Banfield de visitante del pasado 30 de agosto y continuó con el 3 a 1 de local a Independiente Rivadavia de Mendoza.

Además, llega a las 13 unidades y se ubica en el quinto puesto del Grupo B. Sería la primera vez en lo que val del torneo que se coloca en lugar de clasificación a los Playoffs.

El próximo cruce será el sábado 19 en Núñez ante Huracán. Luego enfrentará a Sarmiento de Junín y Estudiantes de Río Cuarto.