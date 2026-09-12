Elena Rybakina venció a Aryna Sabalenka y es la nueva campeona del US Open

La tenista kazaja Elena Rybakina venció a la bielorrusa Aryna Sabalenka y se consagró campeona del US Open. Luego de más de dos horas y media de juego, la jugadora que desde el lunes será la nueva número uno del ranking mundial se impuso por 6-4, 7-5 y 6-2 en un partido caracterizado por la paridad que se definió con los dos quiebres de la kazaja en el último set.

Sabalenka no pudo concretar su sueño de convertirse en tricampeona en Flushing Meadows, donde defendía el título conseguido en 2024 y 2025. Se encontró con una rival que defendió durante todo el partido e hizo de la devolución de saque una de sus armas principales. Además, metió once aces. Y presionó todo lo que pudo con su segundo saque, aún a riesgo de cometer alguna doble falta en momentos inoportunos. Rybakina, que definió con un saque ganador, cumplió con la máxima que caracterizaba al historial entre estas dos jugadoras, que a esta altura ya es un clásico: la que había ganado el primer parcial se terminó llevando el partido en 14 de los 17 encuentros que habían disputado. Le tocó a la kazaja.

Elena Rybakina is running away with it!



She leads Sabalenka 3-1 in the third set. pic.twitter.com/e1pFm7eaOG — US Open Tennis (@usopen) September 12, 2026

Sabalenka soñará con esta noche. En un mismo partido capituló en Nueva York, donde era bicampeona. Pero, además, cedió el número 1 del ranking y pasó a estar debajo en el historial con Rybakina en Grand Slams. Ahora, la kazaja la aventaja por una victoria: está 8-7 arriba.

El partido empezó a destrabarse en el quinto game del primer set: allí, Rybakina quebró el saque de su rival y ya no soltó la ventaja. Mientras la kazaja mantenía su servicio casi sin problemas, a Sabalenka todo le costaba mucho más. Ganaba los juegos, pero con su rival en 30. O luego de ventaja iguales. En el segundo set point a su favor, y luego de un error de la bielorrusa, Rybakina se quedó con el primer parcial por 6-4.

La kazaja Elena Rybakina levanta las manos luego de vencer a Aryna Sabalenka en la final del US Open femenino Kirsty Wigglesworth - AP

La paridad de la primera manga se mantuvo en la segunda. En el décimo game, Sabalenka tuvo dos sets points, que desaprovechó. Pero fue su mejor momento en el partido. Rápida, profunda, concentrada. La kazaja, en cambio, titubeaba. Con su saque, enganchó la primera pelota del partido. Cedió el punto y la iniciativa a su rival. Sabalenka aceleró y perforó la defensa de la kazaja para el quiebre y el set: 7-5.

Pero la paridad de los dos primeros sets se fue a la basura en el último set. Ya sin piernas, Sabalenka sufrió dos quiebres y no pudo recuperarse. Porque Rybakina se mantuvo tan racional como pudo. Se abstrajo de la atmósfera que se vivía en el Artur Ashe, donde la mayoría de los espectadores alentaba a la bielorrusa. Y la kazaja, con una ventaja considerable en el marcador, aprovechó su saque para quedarse con el partido y con el título. Y con un ace.

Raqueta rota

La imagen de la final femenina del US Open es la raqueta rota en la silla de Sabalenka. La bielorrusa, más vehemente y expresiva que su rival, se dio ánimo cada vez que erró un tiro, gritó y soltó todos los nervios contenido cuando consiguió ganar un punto clave. Pero en los últimos games se quejó en casi todos sus desplazamientos. ¿La espalda? Si tuvo algún problema físico es una incógnita. Lo cierto es que su tenis disminuyó.

Aryna Sabalenka descarga contra su raqueta la bronca por la final del US Open perdida ante Elena Rybakina Frank Franklin II - AP

Y Rybakina, fría como un iceberg, olió sangre. En ese definitivo tercer set apretó los dientes en los puntos decisivos. Y consiguió quebrarle el servicio a su rival dos veces. Demasiado hándicap para Sabalenka, que por más que varió los golpes y atacó, debió claudicar ante el juego hípercalculado de la kazaja. Porque cuando la atacaron, se defendió. Cuando Sabalenka aceleró, Rybakina la levantó y ralentizó el juego. Su triunfo es el de la inteligencia; del pragmatismo.

TOP OF THE WORLD 🌎



Elena Rybakina defeats Sabalenka 6-4, 5-7, 6-2 to claim her first US Open title! pic.twitter.com/7XA520vTei — US Open Tennis (@usopen) September 12, 2026

Si Sabalenka es volcánica, Rybakina está en las antípodas: apenas cierra un puño para festejar los puntos. Cuando gana el título, levanta los dos brazos. Es su gesto más elocuente en toda la final. Sabe que es la nueva campeona y, también, la nueva número uno del mundo. Sabalenka se quiebra al hablar. “No sé que decir. Dar un discurso es lo último que quiero hacer en este momento. ¡Gracias a todos! ¡Gracias por el apoyo durante estas dos semanas! Me sentí como en casa estas dos semanas. Gracias a mi equipo. Me hubiese gustado jugar un poco mejor. Será hasta el año que viene". Y se va con aplausos.

Le toca el turno a la flamante campeona: Elena Rybakina, quien por primera vez en su carrera se lleva el título de Nueva York. “Es difícil encontrar palabras en este momento. No esperaba algo así lidiando con una lesión. Aryna, eres una gran campeona. Felicitaciones a vos y a tu equipo por todos los logros. ¡No puedo encontrar las palabras ahora!“, se excusa. Y agradece a los espectadores.

La kazaja Elena Rybakina responde a un tiro de Aryna Sabalenka durante la final femenina del US Open PATRICK SMITH - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Nunca tuve éxito en los últimos diez años. Me estoy enamorando cada vez más de Nueva York. Muchas gracias a todos. Quiero agradecerle a mi equipo. Sin ellos no estaría aquí. Esta atmósfera, este clima es increíble. Ya pienso en volver el año que viene”, dice Rybakina, la kazaja que coronó dos semanas inolvidables con un doblete: el título en el US Open y el número uno del mundo. Luego, recibe el cheque que la acredita como la nueva campeona: un premio de US$ 5,5 millones.