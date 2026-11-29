El encuentro se disputó el 29 de noviembre del 2026 a las 12.15 en el estadio ABANCA-Riazor, con arbitraje de Isidro Díaz de Mera Escuderos. En un compromiso correspondiente a la jornada 14 de la Liga de España, el conjunto visitante exhibió una superioridad contundente para llevarse los tres puntos. A los 2 minutos, Lamine Yamal, Nasraoui Ebana marcó el primer gol tras asistencia de Pedro, González López. Sin embargo, Pierre-Emerick, Aubameyang igualó transitoriamente para el dueño de casa a los 9 minutos. La visita recuperó la ventaja a los 20 minutos con un tanto de Dani, Olmo, tras una asistencia de Anthony, Gordon.

El despliegue ofensivo de Barcelona

La segunda mitad fue un monólogo de Barcelona, que sentenció el partido con un triplete de Raphael, Dias Belloli. A los 50 minutos, Raphael, Dias Belloli marcó el tercer gol tras asistencia de Lamine Yamal, Nasraoui Ebana. Posteriormente, a los 83 minutos, el mismo jugador amplió la diferencia, y finalmente selló su hat-trick a los 91 minutos, nuevamente tras una habilitación de Lamine Yamal, Nasraoui Ebana. En cuanto a los esquemas tácticos, Deportivo de A Coruña utilizó un 352, mientras que Barcelona optó por un 433 más agresivo.

Análisis estadístico del encuentro

Las estadísticas finales reflejan el claro dominio de la visita. Barcelona mantuvo una posesión de pelota del 74,1% frente a un 25,9% de Deportivo de A Coruña. En cuanto a la generación de peligro, el conjunto azulgrana remató 23 veces, con 12 disparos a puerta, mientras que el local logró 7 tiros totales, alcanzando 5 a portería. Los tiros de esquina también favorecieron a la visita, con 8 contra 4.

Gestión de planteles y disciplina

El encuentro también estuvo marcado por la disciplina y los cambios estratégicos. El árbitro amonestó a jugadores como João Pedro, Cavaco Cancelo y Lamine Yamal, Nasraoui Ebana en la visita, mientras que por el lado del local vieron la tarjeta Giacomo, Quagliata. Entre las modificaciones, destacó la salida por lesión de Frenkie, de Jong a los 65 minutos, siendo reemplazado por Andreas, Christensen, mientras que Deportivo de A Coruña realizó múltiples ajustes tácticos en su banco buscando, sin éxito, equilibrar el ritmo impuesto por el líder del partido.

Barcelona venció por 5-1 a Deportivo de A Coruña como Away, en un partido correspondiente a la fecha 14 de la Liga de España 2026. Para Barcelona los goles fueron marcados por {'player_id': 'p593109', 'player_name': 'Lamine Yamal, Nasraoui Ebana', 'minute': '2', 'period': 'FirstHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p490541', 'assist_player_name': 'Pedro, González López'} , {'player_id': 'p179370', 'player_name': 'Dani, Olmo', 'minute': '20', 'period': 'FirstHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p232826', 'assist_player_name': 'Anthony, Gordon'} , {'player_id': 'p219961', 'player_name': 'Raphael, Dias Belloli', 'minute': '50', 'period': 'SecondHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p593109', 'assist_player_name': 'Lamine Yamal, Nasraoui Ebana'} , {'player_id': 'p219961', 'player_name': 'Raphael, Dias Belloli', 'minute': '83', 'period': 'SecondHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': '', 'assist_player_name': ''} , {'player_id': 'p219961', 'player_name': 'Raphael, Dias Belloli', 'minute': '91', 'period': 'SecondHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p593109', 'assist_player_name': 'Lamine Yamal, Nasraoui Ebana'} , mientras que para Deportivo de A Coruña el gol fue marcado por {'player_id': 'p54694', 'player_name': 'Pierre-Emerick, Aubameyang', 'minute': '9', 'period': 'FirstHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': '', 'assist_player_name': ''}. El cotejo se disputó en el estadio ABANCA-Riazor, en una nueva jornada del fútbol español.

Con este resultado, Deportivo de A Coruña suma 15 puntos, ubicándose en la 13 posición, mientras que Barcelona tiene 39 unidades, en la 1 posición en la tabla. La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.

Así están Deportivo de A Coruña y Barcelona en la tabla de posiciones, tras la fecha 14

Cómo se disputa la primera división del fútbol español en 2026

LaLiga se disputa con 20 equipos de toda España en un sistema de todos contra todos. Cada club se enfrenta a los demás en dos ocasiones —una como local y otra como visitante— a lo largo de las 38 jornadas que componen la temporada. El calendario se define por sorteo antes del inicio del torneo, y los puntos se asignan de manera tradicional: tres por victoria, uno por empate y ninguno en caso de derrota. La posición final de los equipos en la tabla determina tanto los títulos como los descensos y las clasificaciones a competiciones europeas.

El equipo que finaliza en el primer puesto es consagrado campeón de LaLiga. Los tres últimos descienden a Segunda División y sus plazas son ocupadas por los tres equipos ascendidos. Además, los dos mejores equipos de LaLiga que no lleguen a la final de la Copa del Rey se clasifican automáticamente a la Supercopa de España de la temporada siguiente.

Cómo es la clasificación a las Copas europeas 2026

España cuenta con siete plazas para los torneos de clubes de la UEFA en la temporada siguiente. Los cuatro primeros clasificados de LaLiga acceden a la Liga de Campeones. El quinto puesto y el campeón de la Copa del Rey se clasifican a la Liga Europa. El sexto equipo en la tabla obtiene una plaza en la cuarta ronda previa de la Liga Conferencia.

¿Esta distribución se puede modificar? Sí. Por ejemplo, si el campeón de la Copa del Rey termina entre los cinco primeros de la liga, su plaza en la Europa League pasa al sexto, y el séptimo obtiene la plaza para la Conference League. Si el campeón de la Copa finaliza en sexta posición, conserva el cupo de Copa por ser más valioso, y el séptimo accede a la Conference.

Por su parte, si un equipo español gana una competición europea, obtiene una plaza en la edición siguiente del torneo que ganó o de un nivel superior. En ese caso, solo puede conservar una plaza europea, priorizando la de mayor nivel, y se pierde el derecho a utilizar la otra. Finalmente, si la RFEF se ubica entre las dos federaciones con mejor coeficiente UEFA, recibe una plaza adicional para la próxima Champions League, que se asigna al equipo mejor ubicado en LaLiga que no haya clasificado por otro medio. Esta condición puede alterar toda la distribución de plazas europea.