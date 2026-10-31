Barcelona venció 6-1 a Alavés, por la Liga de España

El encuentro se disputó el 31 de octubre de 2026 a las 17.00 en el estadio Spotify Camp Nou, con el arbitraje de Adrián Cordero Vega. En una jornada marcada por la contundencia ofensiva, Barcelona logró una victoria sólida frente a Alavés por 6-1.

Goles y táctica en el Camp Nou

Ambos equipos saltaron al campo con propuestas diferenciadas:

Barcelona

apostó por un sistema 4-3-3, mientras que

Alavés

se estructuró con un 4-5-1. Los goles llegaron de la siguiente manera:

A los 8 minutos, Raphael, Dias Belloli marcó el 1 gol tras asistencia de Fermín, López .

marcó el 1 gol tras asistencia de . A los 23 minutos, Fermín, López marcó el 2 gol tras asistencia de Lamine Yamal, Nasraoui Ebana .

marcó el 2 gol tras asistencia de . A los 41 minutos, Raphael, Dias Belloli marcó el 3 gol tras asistencia de Fermín, López .

marcó el 3 gol tras asistencia de . A los 46 minutos, Lamine Yamal, Nasraoui Ebana marcó el 4 gol tras asistencia de João Pedro, Cavaco Cancelo .

marcó el 4 gol tras asistencia de . A los 64 minutos, Lamine Yamal, Nasraoui Ebana marcó el 5 gol tras asistencia de Gabriel Fernando, de Jesus .

marcó el 5 gol tras asistencia de . A los 81 minutos, Anthony, Gordon marcó el 6 gol tras asistencia de Rodrigo, Hernández Cascante .

marcó el 6 gol tras asistencia de . A los 84 minutos, Mariano, Díaz marcó el 1 gol para Alavés.

Análisis del juego y sustituciones

El dominio de Barcelona fue absoluto, reflejado en una posesión del 77,1% frente al 22,9% de Alavés. El encuentro también contó con varias modificaciones tácticas. A los 45 minutos, el entrenador local movió el banco: ingresó Marc, Bernal por Pedro, González López. Posteriormente, a los 62 minutos, Barcelona realizó un doble cambio con el ingreso de Alejandro, Balde y Gabriel Fernando, de Jesus en lugar de João Pedro, Cavaco Cancelo y Raphael, Dias Belloli, respectivamente.

Estadísticas finales

El conjunto local generó un total de 13 remates, de los cuales 7 fueron a puerta, mientras que la visita concretó 7 remates con 3 disparos al arco. En cuanto a la disciplina, el árbitro mostró cartulinas amarillas a Pedro, González López y João Pedro, Cavaco Cancelo por el lado de Barcelona, mientras que por Alavés fueron amonestados Carlos, Protesoni, Ángel, Pérez y Pablo, Ibáñez.

Barcelona venció por 6-1 a Alavés como Home, en un partido correspondiente a la fecha 11 de la Liga de España 2026. Para Barcelona los goles fueron marcados por {'player_id': 'p219961', 'player_name': 'Raphael, Dias Belloli', 'minute': '8', 'period': 'FirstHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p551086', 'assist_player_name': 'Fermín, López'} , {'player_id': 'p551086', 'player_name': 'Fermín, López', 'minute': '23', 'period': 'FirstHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p593109', 'assist_player_name': 'Lamine Yamal, Nasraoui Ebana'} , {'player_id': 'p219961', 'player_name': 'Raphael, Dias Belloli', 'minute': '41', 'period': 'FirstHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p551086', 'assist_player_name': 'Fermín, López'} , {'player_id': 'p593109', 'player_name': 'Lamine Yamal, Nasraoui Ebana', 'minute': '46', 'period': 'FirstHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p121145', 'assist_player_name': 'João Pedro, Cavaco Cancelo'} , {'player_id': 'p593109', 'player_name': 'Lamine Yamal, Nasraoui Ebana', 'minute': '64', 'period': 'SecondHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p205651', 'assist_player_name': 'Gabriel Fernando, de Jesus'} , {'player_id': 'p232826', 'player_name': 'Anthony, Gordon', 'minute': '81', 'period': 'SecondHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p220566', 'assist_player_name': 'Rodrigo, Hernández Cascante'} , mientras que para Alavés el gol fue marcado por {'player_id': 'p178347', 'player_name': 'Mariano, Díaz', 'minute': '84', 'period': 'SecondHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': '', 'assist_player_name': ''}. El cotejo se disputó en el estadio Spotify Camp Nou, en una nueva jornada del fútbol español.

Con este resultado, Barcelona suma 30 puntos, ubicándose en la 1 posición, mientras que Alavés tiene 12 unidades, en la 10 posición en la tabla. La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.

Así están Barcelona y Alavés en la tabla de posiciones, tras la fecha 11

Cómo se disputa la primera división del fútbol español en 2026

LaLiga se disputa con 20 equipos de toda España en un sistema de todos contra todos. Cada club se enfrenta a los demás en dos ocasiones —una como local y otra como visitante— a lo largo de las 38 jornadas que componen la temporada. El calendario se define por sorteo antes del inicio del torneo, y los puntos se asignan de manera tradicional: tres por victoria, uno por empate y ninguno en caso de derrota. La posición final de los equipos en la tabla determina tanto los títulos como los descensos y las clasificaciones a competiciones europeas.

El equipo que finaliza en el primer puesto es consagrado campeón de LaLiga. Los tres últimos descienden a Segunda División y sus plazas son ocupadas por los tres equipos ascendidos. Además, los dos mejores equipos de LaLiga que no lleguen a la final de la Copa del Rey se clasifican automáticamente a la Supercopa de España de la temporada siguiente.

Cómo es la clasificación a las Copas europeas 2026

España cuenta con siete plazas para los torneos de clubes de la UEFA en la temporada siguiente. Los cuatro primeros clasificados de LaLiga acceden a la Liga de Campeones. El quinto puesto y el campeón de la Copa del Rey se clasifican a la Liga Europa. El sexto equipo en la tabla obtiene una plaza en la cuarta ronda previa de la Liga Conferencia.

¿Esta distribución se puede modificar? Sí. Por ejemplo, si el campeón de la Copa del Rey termina entre los cinco primeros de la liga, su plaza en la Europa League pasa al sexto, y el séptimo obtiene la plaza para la Conference League. Si el campeón de la Copa finaliza en sexta posición, conserva el cupo de Copa por ser más valioso, y el séptimo accede a la Conference.

Por su parte, si un equipo español gana una competición europea, obtiene una plaza en la edición siguiente del torneo que ganó o de un nivel superior. En ese caso, solo puede conservar una plaza europea, priorizando la de mayor nivel, y se pierde el derecho a utilizar la otra. Finalmente, si la RFEF se ubica entre las dos federaciones con mejor coeficiente UEFA, recibe una plaza adicional para la próxima Champions League, que se asigna al equipo mejor ubicado en LaLiga que no haya clasificado por otro medio. Esta condición puede alterar toda la distribución de plazas europea.