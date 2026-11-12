Bélgica venció 2-1 a Turquía, por la Liga de Naciones

El encuentro, disputado el 12 de noviembre de 2026 a las 14.00 en el estadio ISONEM Park Gürsel Aksel Stadyumu, finalizó con una victoria clave para Bélgica, que se impuso por 2-1 ante Turquía bajo el arbitraje de Sandro Schärer.

La intensidad marcó el ritmo del primer tiempo, donde se concentraron todas las emociones del marcador. A los 20 minutos, Arda Güler abrió la cuenta para Turquía. Sin embargo, la respuesta del conjunto visitante fue inmediata: a los 27 minutos, Kevin De Bruyne igualó el marcador tras una asistencia de Jérémy Doku, y apenas tres minutos después, a los 30, Charles De Ketelaere marcó el segundo gol tras un pase de Maxim De Cuyper, sellando el resultado final. En cuanto a lo táctico, Turquía se presentó con un 4-2-3-1 mientras que Bélgica optó por un 4-3-3.

Disciplina y movimientos estratégicos

El desarrollo del juego también se vio condicionado por la disciplina. En Turquía, Ozan Kabak recibió una tarjeta amarilla a los 31 minutos tras una infracción, seguido por Ismail Yüksek a los 49. Por su parte, ambos estrategas buscaron refrescar sus piezas en la segunda mitad; Bélgica realizó modificaciones clave, incluyendo el ingreso de Dodi Lukébakio por Diego Moreira a los 68 minutos y la salida de Kevin De Bruyne por Leandro Trossard al minuto 69 para cerrar el encuentro.

Análisis estadístico del encuentro

El duelo fue sumamente equilibrado en la tenencia y generación de ocasiones. Turquía mantuvo un 53,4% de posesión frente al 46,6% de Bélgica. En el aspecto ofensivo, el local registró 10 remates con 7 a puerta, mientras que la visita concretó 12 intentos con 6 disparos al arco. En el apartado de los tiros de esquina, Turquía ejecutó 2 córners contra los 3 obtenidos por el equipo ganador, reflejando lo ajustado de un enfrentamiento que terminó favoreciendo a Bélgica en el marcador global de la jornada 5.