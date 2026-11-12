Saltar al contenido principal

Bélgica venció 2-1 a Turquía, por la Liga de Naciones

Se midieron en un duelo parejo definido por detalles en la jornada 5 del certamen de la Liga de Naciones; los detalles que hay que saber

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
Bélgica venció 2-1 a Turquía, por la Liga de Naciones
Bélgica venció 2-1 a Turquía, por la Liga de Naciones

El encuentro, disputado el 12 de noviembre de 2026 a las 14.00 en el estadio ISONEM Park Gürsel Aksel Stadyumu, finalizó con una victoria clave para Bélgica, que se impuso por 2-1 ante Turquía bajo el arbitraje de Sandro Schärer.

La intensidad marcó el ritmo del primer tiempo, donde se concentraron todas las emociones del marcador. A los 20 minutos, Arda Güler abrió la cuenta para Turquía. Sin embargo, la respuesta del conjunto visitante fue inmediata: a los 27 minutos, Kevin De Bruyne igualó el marcador tras una asistencia de Jérémy Doku, y apenas tres minutos después, a los 30, Charles De Ketelaere marcó el segundo gol tras un pase de Maxim De Cuyper, sellando el resultado final. En cuanto a lo táctico, Turquía se presentó con un 4-2-3-1 mientras que Bélgica optó por un 4-3-3.

Disciplina y movimientos estratégicos

El desarrollo del juego también se vio condicionado por la disciplina. En Turquía, Ozan Kabak recibió una tarjeta amarilla a los 31 minutos tras una infracción, seguido por Ismail Yüksek a los 49. Por su parte, ambos estrategas buscaron refrescar sus piezas en la segunda mitad; Bélgica realizó modificaciones clave, incluyendo el ingreso de Dodi Lukébakio por Diego Moreira a los 68 minutos y la salida de Kevin De Bruyne por Leandro Trossard al minuto 69 para cerrar el encuentro.

Análisis estadístico del encuentro

El duelo fue sumamente equilibrado en la tenencia y generación de ocasiones. Turquía mantuvo un 53,4% de posesión frente al 46,6% de Bélgica. En el aspecto ofensivo, el local registró 10 remates con 7 a puerta, mientras que la visita concretó 12 intentos con 6 disparos al arco. En el apartado de los tiros de esquina, Turquía ejecutó 2 córners contra los 3 obtenidos por el equipo ganador, reflejando lo ajustado de un enfrentamiento que terminó favoreciendo a Bélgica en el marcador global de la jornada 5.

LA NACION
Liga de las NacionesSelección de BélgicaSelección de TurquíaUEFAFútbol InternacionalFútbol exteriorServicios Fútbol
  1. El Nations Championship recién empezó, pero ya asoman quejas y el interés económico de los más poderosos del rugby
    1

    El Nations Championship recién empezó y ya se debate entre la justicia deportiva y los intereses económicos de los más poderosos

  2. Argentina vs. Uruguay, por fecha FIFA: día, horario, TV y cómo ver online
    2

    Argentina vs. Uruguay, por fecha FIFA: día, horario, TV y cómo ver online

  3. Manchester United despidió a otro DT: gastó fortunas en técnicos desde la salida de Ferguson y está en zona de descenso
    3

    Manchester United despidió a Michael Carrick y crecen las versiones del desembarco de Mauricio Pochettino

  4. Se sortearon los grupos del ATP Finals: Zverev y Alcaraz son los máximos favoritos en Turín
    4

    Se sortearon los grupos del ATP Finals de Turín: Zverev y Alcaraz son los máximos preclasificados