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Bélgica venció 3-0 a Turquía, por la Liga de Naciones

Se midieron en un duelo donde Bélgica se impuso con autoridad en la jornada 3 del certamen de la Liga de Naciones; los detalles que hay que saber

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Bélgica venció 3-0 a Turquía, por la Liga de Naciones
Bélgica venció 3-0 a Turquía, por la Liga de Naciones

En un encuentro disputado el 2 de octubre de 2026 a las 15.45 en el Stade Maurice Dufrasne, Bélgica logró una contundente victoria por 3-0 ante Turquía. El partido, correspondiente a la jornada 3 de la Liga de Naciones, contó con el arbitraje de Rohit Saggi. A los 10 minutos, Kevin, De Bruyne marcó el 1 gol tras asistencia de Dodi, Lukébakio. Luego, a los 59 minutos, Kevin, De Bruyne marcó el 2 gol tras asistencia de Youri, Tielemans. Finalmente, a los 76 minutos, Romelu, Lukaku marcó el 3 gol tras asistencia de Charles, De Ketelaere.

Desarrollo táctico y cambios

El encuentro evidenció una marcada diferencia en la efectividad ofensiva de ambos conjuntos. Mientras Bélgica saltó al campo con un esquema 4-3-3, Turquía optó por un 4-4-2 que no logró contener el despliegue del local. A los 61 minutos, el entrenador belga movió el banco: ingresó Romelu, Lukaku por Dodi, Lukébakio y Roméo, Lavia por Hans, Vanaken, refrescando el ataque y sellando el dominio en el marcador.

Análisis estadístico

Pese a la derrota, Turquía mostró un alto volumen de juego, registrando 23 tiros totales contra 17 de Bélgica. Sin embargo, la precisión fue clave: Bélgica logró 10 tiros a puerta frente a los 8 del conjunto visitante. En cuanto a la posesión, el dominio fue repartido con una ligera ventaja para Bélgica, que mantuvo el balón el 53,9% del tiempo frente al 46,1% de Turquía.

Disciplinas y cierre

El partido se vio condicionado por la rigurosidad disciplinaria hacia el final. Se destacaron las amonestaciones de Kevin, De Bruyne a los 79 minutos por pérdida de tiempo y el intercambio verbal sobre el cierre que resultó en tarjetas para Nathan, Ngoy por el lado de Bélgica y Arda, Güler por Turquía. Con este resultado, Bélgica reafirma su posición en la zona A1 tras esta tercera fecha del certamen.

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