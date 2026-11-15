Bélgica venció 4-1 a Italia, por la Liga de Naciones 2026

El encuentro se disputó el 15 de noviembre de 2026 a las 16.45 en el King Baudouin Stadium, bajo el arbitraje de Espen Eskås. En una jornada destacada de la Liga de Naciones, Bélgica logró una contundente victoria por 4-1 ante Italia. El marcador lo abrió Francesco Pio Esposito a los 11 minutos para la visita tras asistencia de Michael Kayode, pero la respuesta de los locales fue arrolladora: a los 15 minutos, Maxim De Cuyper marcó el primer gol tras asistencia de Charles De Ketelaere. Poco después, a los 22 minutos, Nathan Ngoy amplió la ventaja, y a los 26 minutos, Jérémy Doku selló el tercer tanto nuevamente tras asistencia de Charles De Ketelaere. Finalmente, a los 80 minutos, Diego Moreira sentenció la goleada tras una asistencia de Kevin De Bruyne.

Análisis táctico y desarrollo

El partido mostró una clara diferencia de efectividad, donde Bélgica planteó un esquema 4-2-3-1 frente al 4-3-3 propuesto por Italia. A medida que el encuentro se tornaba cuesta arriba, el banco visitante buscó alternativas con múltiples ingresos, entre ellos Federico Dimarco e Issa Doumbia al inicio de la segunda mitad. Por su parte, el entrenador local realizó ajustes estratégicos sobre el final, destacando el ingreso de Leandro Trossard y Arthur Theate a los 87 minutos para asegurar el resultado. La disciplina también fue un factor, con tarjetas amarillas para Sandro Tonali, Giorgio Scalvini y Gianluigi Donnarumma, que reflejaron la frustración italiana ante el dominio belga.

Estadísticas del encuentro

El dominio ofensivo de Bélgica se vio reflejado en los números finales, con 22 tiros totales frente a los 12 de Italia. La precisión también fue clave: el conjunto local logró 10 remates a puerta contra solo 4 del equipo visitante. A pesar de que Italia mantuvo una ligera superioridad en la posesión de balón con el 51,7% frente al 48,3% de Bélgica, no logró capitalizar el control del esférico en el área rival.

Datos complementarios

La intensidad de Bélgica también quedó demostrada en la estadística de jugadas de pelota parada, registrando 7 corners a favor, mientras que Italia generó 4. Este resultado, en el marco de la sexta jornada del grupo A1, cierra una presentación sólida de los belgas que supieron sobreponerse al gol inicial italiano para cerrar el marcador de manera categórica ante su público.