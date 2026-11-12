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Bielorrusia venció 2-0 a San Marino, por la Liga de Naciones

Se midieron en un duelo donde Bielorrusia se impuso con autoridad en la jornada 5 del certamen de la Liga de Naciones; los detalles que hay que saber

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Bielorrusia venció 2-0 a San Marino, por la Liga de Naciones
Bielorrusia venció 2-0 a San Marino, por la Liga de Naciones

El encuentro se disputó el 12 de noviembre de 2026 a las 16.45 en el Stadio Olimpico di Serravalle, con el arbitraje de Goga Kikacheishvili. En un enfrentamiento correspondiente a la jornada 5 de la Liga de Naciones, Bielorrusia logró capitalizar su dominio frente a San Marino para llevarse una victoria por 2-0.

La visita marcó una rápida diferencia en el marcador que condicionó el resto del desarrollo. A los 12 minutos, Kirill Gomanov marcó el primer gol tras asistencia de Valeri Gromyko. Poco después, a los 17 minutos, Artem Kontsevoy amplió la ventaja tras asistencia de Timofey Simanenka. En cuanto a lo táctico, San Marino presentó un esquema 4-3-12, mientras que Bielorrusia optó por un 4-2-3-1.

Análisis estadístico del encuentro

El dominio de Bielorrusia se reflejó claramente en las estadísticas. El equipo ganador registró un 60,4% de posesión de balón frente al 39,6% de San Marino. Además, la visita fue mucho más incisiva al generar 17 tiros totales, con 7 disparos a puerta, contra los apenas 5 tiros (solo 1 a puerta) que logró conectar el conjunto local.

Disciplina y variantes

El encuentro también estuvo marcado por la indisciplina del lado local, que recibió tarjetas amarillas para Gabriel Capicchioni, Samuele Zannoni y Filippo Fabbri. Por el lado de Bielorrusia, el jugador Aleksandr Svirepa fue amonestado a los 75 minutos y terminó viendo la tarjeta roja por doble amonestación a los 92 minutos. Cabe destacar que, a los 75 minutos, Bielorrusia tuvo que realizar una variante obligada por la lesión de Vladislav Kalinin, quien fue reemplazado por Anton Lukashov.

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