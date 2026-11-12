Con Mauricio Pochettino a un paso de Manchester United, Estados Unidos apunta a Pep Guardiola

El peor comienzo de Manchester United en la Premier League en los últimos 20 años sentenciaría a Michael Carrick. En las próximas horas sería destituido el entrenador que asumió en la temporada pasada y que con 12 victorias en 17 fechas había conseguido la clasificación a la Champions League, pero que en el actual curso tiene al equipo en zona de descenso, como consecuencia de un solo triunfo en diez jornadas.

Los dirigentes de Manchester United aprovechan la pausa de la fecha FIFA para avanzar en un golpe de timón. Según información de The Athletic, hubo negociaciones y un principio de acuerdo con Mauricio Pochettino, que hace poco renovó contrato con la selección de los Estados Unidos hasta el Mundial 2030. El DT argentino está dispuesto a aceptar el desafío y volver a dirigir en Inglaterra, donde mantiene una casa en Londres y registra pasos por Southampton, Tottenham -fue finalista de la Champions League 2019- y Chelsea.

🚨 BREAKING: Manchester United have verbally agreed terms in principle with Mauricio Pochettino to become the new head coach.



Negotiations ongoing with US Federation to move forward as $10m release clause is available to get Poch.



Formal steps to follow — then here we go. pic.twitter.com/y5hqUVv699 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 11, 2026

Manchester United se haría cargo de la cláusula de 10 millones de dólares para liberar a Pochettino de su puesto en los Estados Unidos. Tras evaluar las opciones de Eddie Howe, Antonio Conte y Julian Nagelsmann, el magnate Jim Ratcliffe, copropietario de Manchester United, se inclinó por Pochettino, que de todas maneras estaría al frente de los Estados Unidos en los partidos ante Haití -el sábado y el martes próximo- por los cuartos de final de la Liga de las Naciones de la Concacaf.

Pochettino sería entonces el 12° entrenador desde que en 2013 se alejó Alex Ferguson, que marcó la última etapa gloriosa del club. Los malos resultados de esta temporada le corrieron el velo a varios momentos de tensión. Tras la derrota frente al Atlético de Madrid por la Champions League, Lisandro Martínez les apuntó a los dirigentes por la planificación deportiva. Bruno Fernandes cuestionó algunos planteos de Carrick. En la última fecha, en el 4-4 ante Aston Villa, los hinchas desplegaron en Old Trafford un mosaico de palabras con una oración dirigida al equipo: “Es tu funeral, no el nuestro”.

La pancarta de los hinchas en Old Trafford contra el equipo. Captura

De confirmarse la salida de Pochettino, Estados Unidos le apunta a Pep Guardiola, según The Athletic. No será fácil convencer al técnico catalán, que tras una década en Manchester City se encuentra transitando un año sabático. Ya rechazó una propuesta de la selección de Italia para reemplazar a Gennaro Gattuso, antes de la llegada de Roberto Mancini.

Pero algunas cuestiones pueden jugar a favor de la propuesta estadounidense. Hace unos años, Guardiola expresó que en algún momento le gustaría pasar por una primera experiencia como entrenador de una selección. En su currículum figuran los pasos exitosos por Barcelona, Bayern Munich y Manchester City.

La Federación de los Estados Unidos (USMNT) ya tuvo en carpeta a Guardiola, que años atrás hizo más de un guiño positivo. “Estados Unidos es un país fascinante para intentar construir un proyecto a largo plazo y lograr que la selección nacional dé el siguiente paso. El potencial en Estados Unidos es enorme, tanto por la cantidad de gente como por la variedad de deportes”, aparece en el archivo de las declaraciones del catalán, que pasó en Nueva York su año sabático tras dejar Barcelona y antes de asumir en Bayern Munich. También se le escuchó decir que tiene “muchos amigos” en los Estados Unidos.

Pep Guardiola dijo que alguna vez le gustaría dirigir una selección nacional GLYN KIRK - AFP

El expresidente de la Federación de Fútbol de Estados Unidos, Sunil Gulati, mantiene una buena relación con Guardiola, y fue él quien le sugirió hace años que algún día podría dirigir a la selección nacional. Tras el Mundial 2022, Pep fue junto a Jürgen Klopp una de las alternativas para reemplazar a Gregg Berhalter. Finalmente fue contratado Pochettino. Había varios aportantes dispuestos a costear económicamente el alto contrato de Guardiola.

La agenda de la selección de los Estados Unidos podría favorecer el tiempo de descanso que quiere tomarse Guardiola. Después de los compromisos contra Haití habrá una concentración mayormente local en diciembre, fuera de la fecha FIFA. Los próximos partidos oficiales no serán hasta marzo. Así que, en teoría, Guardiola tendría margen para decidir sin apuros. Habrá que esperar por un movimiento de piezas que necesita comenzar con el cruce del Atlántico de Pochettino.