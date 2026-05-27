Boca Juniors - Universidad Católica: horario, TV y formaciones del partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores

Boca Juniors y Universidad Católica se enfrentan este jueves desde las 21.30h (hora de Argentina) en el estadio Alberto José Armando (La Bombonera), en uno de los partidos del grupo D de la Copa Libertadores 2026. El partido se puede seguir minuto a minuto, con estadísticas detalladas, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.

En este torneo, Boca Juniors viene de empatar ante Cruzeiro por 1-1 mientras que Universidad Católica llega de ganar ante Barcelona de Guayaquil por 2-0.

Todo lo que hay que saber

Boca Juniors vs. Universidad Católica

Hora: 21.30h

Partido correspondiente a la fecha 6 de la Copa Libertadores 2026

¿Cómo seguir el minuto a minuto? canchallena.com

El resultado en vivo

Así están Boca Juniors y Universidad Católica en la tabla de posiciones

El grupo D de la presente edición del torneo se conforma de los equipos: Universidad Católica, Cruzeiro, Boca Juniors, Barcelona de Guayaquil.