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Boca Juniors venció por 1-0 a São Paulo, por la Copa Sudamericana 2026

El partido correspondió a la fecha de los cuartos de final del certamen continental sudamericano, los detalles que hay que saber

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Boca Juniors y São Paulo disputaron uno de los encuentros de la jornada internacional sudamericana
Boca Juniors y São Paulo disputaron uno de los encuentros de la jornada internacional sudamericana

Boca Juniors venció por 1-0 a São Paulo como local, en un partido correspondiente a la fecha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. Para Boca Juniors el gol fue marcado por Merentiel . El cotejo se disputó en el estadio Alberto José Armando (La Bombonera), en una nueva jornada de la gran conquista. "

La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.

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