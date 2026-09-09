Boca Juniors venció por 1-0 a São Paulo, por la Copa Sudamericana 2026

Boca Juniors venció por 1-0 a São Paulo como local, en un partido correspondiente a la fecha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. Para Boca Juniors el gol fue marcado por Merentiel . El cotejo se disputó en el estadio Alberto José Armando (La Bombonera), en una nueva jornada de la gran conquista. "

La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.