Boca Juniors venció por 2-0 a Atlético Mineiro como visitante, en un partido correspondiente a la fecha de la final de la Copa Sudamericana 2026. Para Boca Juniors los goles fueron marcados por Ascacíbar , Merentiel . El cotejo se disputó en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, en una nueva jornada de la gran conquista. "

La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.