El delantero de Bayern Múnich Harry Kane sufrió una dura lesión luego de chocar contra el jugador de Köln Joël Schmied por la fecha 10 de la Bundesliga. El jugador inglés se rompió el ligamento de la sindesmosis en el tobillo izquierdo y permanecerá fuera de las canchas por varios meses, según informó el club.

La jugada ocurrió en el minuto 15 del partido disputado en el Allianz Arena, cuando el defensor Schmied impactó el tobillo izquierdo de Kane en una disputa dentro del área. Aunque el delantero de Bayern Múnich intentó continuar, las molestias le impidieron seguir y fue reemplazado cinco minutos después.

Tras el episodio, el club bávaro confirmó el grado de la lesión y la gravedad de la misma. “El jugador de 33 años estará de baja durante los próximos meses”, tuitearon desde la cuenta oficial en X.

Así fue la lesión de Kane

El mensaje fue acompañado con un: “¡Mejorate pronto, Harry!“, junto a un emoji de corazón. A partir de las primeras especulaciones, el delantero inglés podría volver al campo de juego recién en febrero de 2027.

Kane se consolidó como una de las grandes figuras de Bayern Múnich desde su llegada en 2023, cuando desembarcó procedente de Tottenham Hotspur de Inglaterra. Enseguida, el delantero se convirtió en la principal referencia ofensiva del equipo alemán, gracias a su capacidad goleadora, su inteligencia para asociarse con sus compañeros y su versatilidad para participar en la construcción del juego.

Desde su llegada al club alemán, uno de los clubes más importantes del país, Kane convirtió 156 goles y dio 40 asistencias en 161 partidos oficiales.

A título deportivo, el encuentro entre el Bayern Múnich y Köln terminó empatado 1 a 1. Para los locales marcó Nathaniel Brown, mientras que para la visita el goleador fue Milkey Moore.

El comunicado del Bayern luego de la lesión de su delantero

Con este resultado, Bayern suma 22 puntos, ubicándose en la primera posición, mientras que Köln tiene 10 unidades, en la 14° posición en la tabla.

Luego de tener un desempeño regular en el Mundial 2026, Kane recibió el Balón de Oro, en una ceremonia celebrada en Londres el 26 de octubre. El reconocimiento premió una temporada sobresaliente del punta inglés, quien convirtió 61 goles en 51 partidos con el Bayern Múnich durante la campaña 2025/26 y alcanzó los 73 tantos entre su club y la selección inglesa.

Además, rompió su “maleficio” y conquistó la Bundesliga, la Copa de Alemania y la Supercopa alemana. Como si fuera poco, terminó como máximo goleador de la Champions League, con 14 gritos de gol. De esta forma, Kane se convirtió en el primer futbolista inglés en ganar el premio desde Michael Owen, en 2001, y en el primer jugador del Bayern Múnich en conseguirlo desde Karl-Heinz Rummenigge, en 1981