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El encuentro de ida de los cuartos de final entre las Águilas y el Bohemio se disputa este sábado a las 17 en el estadio Municipal Eva Perón
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Este sábado, desde las 17 (horario argentino), Ciudad de Bolívar y Atlanta se enfrentan en el marco de la ida de los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional 2026, que definirá el segundo ascenso a la Liga Profesional 2027 tras la consagración de Godoy Cruz. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Edgardo Zamora, se disputa en el estadio Municipal Eva Perón y se puede ver en vivo únicamente por streaming a través de LPF Play. A su vez, el minuto a minuto está en canchallena.com.
Las Águilas se metieron en la segunda instancia de eliminación directa tras derrotar a Temperley por 2 a 1 en octavos de final por los goles de Elías Martínez y Federico Peralta (Gabriel Hauche puso en ventaja parcial al Gasolero). En la temporada regular finalizaron en el séptimo lugar de la tabla de posiciones del Grupo A con 51 puntos al igual que Almirante Brown, que terminó sexto por diferencia de gol (+4 contra -3).
El Bohemio, por su parte, viene de dejar en el camino a Estudiantes de Buenos Aires por ventaja deportiva luego de empatar 1 a 1 en el tiempo reglamentario por los tantos de Federico Álvarez -A- y Jorge Correa -E-. En la primera ronda culminó segundo en la zona B con 62 unidades, dos menos que el líder Tristán Suárez, que luego perdió la final ante el Tomba y decantó en los cuartos del Reducido, en los que se cruzará con Gimnasia y Tiro, verdugo de Ferro.
- La vuelta se jugará el sábado 28 de noviembre en el estadio Don León Kolbovski.
Ciudad de Bolívar vs. Atlanta: cómo ver online
El encuentro está programado para este sábado a las 17 (horario argentino) en San Carlos de Bolívar y se puede ver en vivo únicamente por streaming a través de la plataforma LPF Play. El sitio fue gratuito apenas se inauguró, pero ahora requiere una suscripción activa para poder acceder al contenido. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.
¿Qué dicen las apuestas?
En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Ciudad de Bolívar corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.56 contra los 3.20 que se repagan por un hipotético triunfo de Atlanta. El empate, por su parte, cotiza cerca de 2.85.
Posibles formaciones
- Ciudad de Bolívar: Agustín Rufinetti; Agustín Paredes, Ezequiel Navarro, Elías Martínez, Federico Peralta; Facundo Mucignat, Nahuel Yeri, Álex Díaz, Arnaldo González, Maximiliano Gutiérrez; y Khalil Caraballo.
- Atlanta: Francisco Rago; Martín García, Rodrigo Moreira, Tomás Rojas, Rodrigo Sosa; Tomás Castro Ponce, Braian Rivero, Rodríguez Puch; Federico Álvarez, Alejandro Quintana e Ignacio Rodríguez.
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