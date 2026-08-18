Boca Juniors venció por 4-0 a Recoleta, por la Copa Sudamericana 2026

Boca Juniors venció por 4-0 a Recoleta como visitante, en un partido correspondiente a la fecha de grupo los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. Para Boca Juniors los goles fueron marcados por Ascacíbar , Villa , Merentiel , Velasco . El cotejo se disputó en el estadio Estadio ueno Defensores del Chaco, en una nueva jornada de la gran conquista. "

La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.