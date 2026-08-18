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Boca Juniors venció por 4-0 a Recoleta, por la Copa Sudamericana 2026

El partido correspondió a la fecha de grupo los octavos de final del certamen continental sudamericano, los detalles que hay que saber

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Recoleta y Boca Juniors disputaron uno de los encuentros de la jornada internacional sudamericana
Recoleta y Boca Juniors disputaron uno de los encuentros de la jornada internacional sudamericana

Boca Juniors venció por 4-0 a Recoleta como visitante, en un partido correspondiente a la fecha de grupo los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. Para Boca Juniors los goles fueron marcados por Ascacíbar , Villa , Merentiel , Velasco . El cotejo se disputó en el estadio Estadio ueno Defensores del Chaco, en una nueva jornada de la gran conquista. "

La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.

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