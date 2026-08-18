Franco Colapinto, profundo: cómo gestiona el odio en redes sociales y qué fue lo mejor que hizo en el año

El próximo fin de semana Franco Colapinto volverá a la pista: será en el Gran Premio de Países Bajos, en el circuito de Zandvoort. Mientras tanto, el argentino se prepara en Enstone (Inglaterra), donde está emplazada la sede del equipo Alpine. Y en medio de sus tareas con el simulador dio una entrevista en la que habló del día a día de la Fórmula 1, el “hate” que reciben los pilotos en las redes sociales y su progresión en lo que va de la temporada: “Me volví mucho mejor a la hora de mantener mi energía y no llegar agotado antes de manejar. Ese fue uno de los mayores pasos que he dado”, dijo el piloto pilarense, 23 años, en una entrevista con el sitio especializado Motorsport.

“En la F1 todo es mucho más político, y nadie te lo dice realmente. Nada puede prepararte de verdad para convertirte en piloto de F1 y lidiar con todas las cosas con las que tenés que lidiar. Es un mundo completamente diferente comparado con la F2. Quizá conducís solo el 10% del tiempo como piloto de F1, pero ya no se trata tanto de conducir”, dijo el corredor argentino. Y agregó: “Creo que esa es una de las partes más complicadas porque, de repente, estás lidiando con muchas más cosas. Esa es la parte que nadie ve, pero es impactante lo exigente mentalmente que es un fin de semana de F1”, relató.

Franco Colapinto, a bordo de su Alpine Rudy Carezzevoli - Getty Images Europe

El piloto de Alpine -su continuidad en el equipo para la temporada 2027 aún no está confirmada- dio más detalles: “La parte de rendir de forma constante fin de semana tras fin de semana es algo extremadamente difícil porque las emociones cambian, muchas cosas a tu alrededor cambian, y estar a tu máximo nivel semana tras semana es extremadamente desafiante. Eso es lo que aprendés con el tiempo, cómo pasar página personalmente y centrarte en conseguir esa constancia. Encontrar ese ritmo es en lo que más he mejorado este año”, confesó.

El odio en redes sociales

Las manifestaciones de hinchas y fanáticos de los pilotos y de la F1 en redes sociales son cada vez más replicadas en los medio especializados. Y las escuderías suelen publicar comunicados llamando a la mesura entre los internautas. “Solo me afecta cuando personas de mi círculo, gente a la que realmente admiro y en la que creo plenamente, me dicen algo. Las escucho mucho, pero cuando alguien detrás de un teclado habla y escribe cosas sin ningún conocimiento de lo que está pasando, no me afecta en absoluto”, reflexionó Colapinto sobre el tema.

Y agregó: “Es cómo es la sociedad hoy en día. Y eso es algo sobre lo que, creo, nosotros como atletas tenemos que hablar un poco más fuerte y poner un límite. tenemos que ayudar a la gente a entender cuánto pueden afectar sus palabras a los demás. Creo que nunca lo han sentido en sus vidas porque nunca recibieron esos mensajes, o probablemente piensan que de todos modos nunca los leemos”, esbozó el piloto argentino.

Franco Colapinto junto a Flavio Briatore, asesor deportivo del equipo Alpine Instagram @alpinef1team

Colapinto continuó: “Hemos llegado a la situación de que la mayoría de los atletas están borrando sus redes sociales. Creo que como seres humanos tenemos que ser mucho más conscientes del efecto que tienen nuestras palabras”, reclamó. E hizo autocrítica: “Por mi parte, también nos culpo un poco a nosotros como pilotos porque a veces hablamos en los medios de una manera en la que no pensamos en la fuerza que tienen nuestras palabras”.

El incidente con Oliver Bearman en Japón

Oliver Bearman se fue afuera de la pista con su Haas en Suzuka (Japón) justo por delante del piloto argentino, y luego de sobrepasarlo. En el podcast “Up to Speed”, el piloto inglés protestó por cómo Colapinto había defendido su ubicación en la pista: “Es la primera vez en toda la historia, o al menos en todo el tiempo que yo recuerde, que dos coches que luchan por una posición tienen una diferencia de velocidad tan enorme. Y eso es, en realidad, una consecuencia desafortunada de este reglamento. Pero la diferencia era de 50 km/h. Franco se cruzó delante de mí para defender su posición”, dijo Bearman.

😮Bearman señala a Colapinto como culpable de su accidente en Suzuka: "Inaceptable"



🗣️"Los pilotos acordamos que teníamos que respetarnos un poco más"



🗣️"Me vio venir y se movió; no me gustó nada lo que hizo"



ℹ️Up to speedpic.twitter.com/Aqc41ikP7r — SoyMotor.com (@SoyMotor) April 17, 2026

Colapinto recogió el guante en la entrevista y abogó por resolver estas cuestiones sin un micrófono de por medio: “Le envié un mensaje justo después de la carrera y nunca respondió. Nunca hablamos de ello después, pero luego dijo esto sobre mí. Son ese tipo de cosas que podemos arreglar de una manera diferente, de una forma que sería mucho más fácil y sin hacerlo público”, dijo el piloto argentino, que este fin de semana correrá con su Alpipne número 43 en el circuito neerlandés de Zandvoort. Será el regreso de la Fórmula 1 a la actividad luego del parte del verano, que se extendió por cuatro semanas.