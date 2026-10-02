Bosnia and Herzegovina empató 1-1 con Suecia, por la Liga de Naciones

El encuentro disputado el 2 de octubre de 2026, a las 15.45, en el estadio Bilino Polje, finalizó con una igualdad 1-1 entre Bosnia and Herzegovina y Suecia. El arbitraje estuvo a cargo de Oleksiy Derevinskyi, en un cotejo correspondiente a la tercera jornada de la Liga de Naciones.

Desarrollo y emociones

El marcador se abrió a los 61 minutos, cuando Viktor Gyökeres marcó el primer gol para Suecia tras una asistencia de Alexander Bernhardsson. Sin embargo, Bosnia and Herzegovina logró reaccionar y emparejó el resultado a los 80 minutos gracias a una anotación de Kerim Alajbegovic. En cuanto a las tácticas, ambos equipos saltaron al campo con un esquema de 4-4-2. El ritmo del partido se vio afectado por diversos cambios: en Bosnia and Herzegovina, a los 63 minutos, Haris Tabakovic ingresó por Edin Dzeko, mientras que en Suecia, Eric Smith debió reemplazar a Carl Starfelt a los 31 minutos debido a una lesión.

Análisis estadístico

El control del balón estuvo sumamente repartido, con una posesión del 50,5% para Bosnia and Herzegovina frente al 49,5% registrado por Suecia. A pesar de la paridad en la tenencia, el conjunto visitante mostró mayor ambición ofensiva al generar un total de 8 disparos, de los cuales 4 fueron a puerta, mientras que el equipo local concretó 4 remates con solo 2 direcciones precisas al arco.

Gestión de plantel y cierre

La intensidad física del encuentro se reflejó en las numerosas sustituciones tácticas realizadas por ambos entrenadores en la etapa final. Bosnia and Herzegovina realizó modificaciones clave con los ingresos de Jovo Lukic y Ermin Mahmic a los 76 minutos, mientras que la salida obligada por lesión de Kerim Alajbegovic en el cierre del cotejo dejó a los locales buscando sostener el empate hasta el silbatazo final, sellando así un punto para cada equipo en esta fecha de la Liga de Naciones.