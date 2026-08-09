Botafogo empató 1-1 con Fluminense, por el Brasileirao Serie A 2026

Botafogo y Fluminense igualaron 1-1 en un encuentro disputado el 8 de agosto de 2026 a las 21.00. El partido, correspondiente a la jornada 22, se llevó a cabo en el Estádio Olímpico Nilton Santos y contó con el arbitraje de Bruno Arleu de Araujo.

El desarrollo del encuentro

Ambos técnicos eligieron un 4-2-3-1, pero con interpretaciones distintas sobre el campo de juego. La apertura del marcador llegó sobre el cierre de la etapa inicial: a los 44 minutos, Alex, Nicolao Telles convirtió el primer gol para Botafogo. No obstante, en la segunda mitad, a los 58 minutos, Ignácio, da Silva Oliveira anotó el 1-1 definitivo a favor de Fluminense tras una precisa asistencia de Kevin, Serna.

Estadísticas y momentos clave

En cuanto al desarrollo del juego, Fluminense tuvo el control del balón con un 59% de posesión frente al 41% de Botafogo. A pesar de tener menor tenencia, Botafogo remató más veces, acumulando 20 tiros totales y 7 al arco, mientras que Fluminense registró 14 intentos, acertando 4 a puerta. Ambos equipos generaron 7 tiros de esquina cada uno. La intensidad del encuentro provocó múltiples infracciones y culminó con una expulsión sobre el final: a los 94 minutos, Fernando, Marçal de Oliveira de Botafogo vio la tarjeta roja por doble amonestación tras protestar.

Movimientos tácticos

Durante la segunda mitad, ambos entrenadores movieron el banco buscando llevarse la victoria. A los 59 minutos, en Botafogo ingresó Jordan, Barrera por Kauan, Almeida Toledo y Matheus, Martins Silva dos Santos reemplazó a Lucas, Villalba. Por parte de Fluminense, las modificaciones iniciaron a los 70 minutos con la entrada de Agustín, Canobbio en lugar de Kevin, Serna y Hércules, Pereira do Nascimento por Paulo Henrique, Chagas de Lima Costi. Pese a la constante rotación de los equipos, el 1-1 se mantuvo inamovible hasta el pitazo final.