A qué hora juegan los Pumas vs. Sudáfrica y por dónde se puede ver el partido en vivo

Los Pumas se enfrentan a Sudáfrica este sábado, en un test match que servirá para seguir probando variantes pensando en el Mundial Australia 2027. El partido está programado para las 16 en el estadio José Amalfitani, con arbitraje del inglés Christophe Ridley, y se puede ver en vivo por TV a través de ESPN 2, como así también por streaming en la plataforma Disney+ Premium.

Tras este compromiso ante los Springboks, los Pumas jugarán otros dos amistosos contra Australia, uno en Jujuy el 29 de agosto y otro en Mendoza una semana después. Por último, en noviembre, el seleccionado dirigido por Felipe Contepomi cerrará la primera etapa del Nations Championship con tres encuentros en Europa: ante Irlanda en Dublín, frente a Italia en Génova y contra Francia en París.

Felipe Contepomi, head coach de los Pumas, sigue buscando el mejor equipo posible de cara al Mundial 2027 JUAN GASPARINI - AFP

El bicampeón del mundo en ejercicio, por su parte, se cruzará cuatro veces con Nueva Zelanda y una con Australia después del juego ante la Argentina. Luego volverá a jugar por el Nations Championship con sus últimos tres compromisos del año: vs. Italia el 7 de noviembre, vs. Francia el 13 y vs. Irlanda el 21. En dicho certamen lidera la zona Sur con 15 puntos al igual que los All Blacks, a los que supera por diferencia de tantos (+81 contra 51).

La última vez que los Pumas y los Springboks se vieron las caras fue el 4 de octubre del año pasado en la cancha de Vélez, mismo recinto que albergará el partido de este fin de semana. Entonces, en el marco de la última fecha del Rugby Championship, Sudáfrica se quedó con la victoria por 29 a 27. El seleccionado albiceleste celebró hace poco tiempo, en 2024, cuando derrotó a su par africano por 29 a 28 en el José Amalfitani.

Los Pumas vs. Sudáfrica: cómo ver online

El partido entre argentinos y sudafricanos, que se disputa este sábado en el barrio porteño de Liniers, se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN 2, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+ Premium. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa).

ESPN 2.

Disney+ Premium.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Sudáfrica corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.09 contra los 6.60 que se repagan por un hipotético triunfo de los Pumas. El empate, un resultado poco habitual en el rugby, cotiza cerca de 35.00.

Con Rassie Erasmus al mando, Sudáfrica parte como favorito en el encuentro ante los Pumas Andrew Matthews - PA Images - PA Images

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