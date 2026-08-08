Volea, smash y unos reflejos que sorprendieron al planeta tenis: el punto más increíble del año

Hay veces que un punto de tenis se gana por elaboración, resuelto por decantación. En otros casos, puede mediar la fortuna, por el roce imprevisto en la faja, por ejemplo. Están los errores forzados, las fallas no forzadas. Los aces. Las doble faltas. Y también están los tantos que se obtienen por un acto reflejo que termina transformado en un winner.

Se están disputando el Masters 1000 de Canadá, en Montreal, por el ATP Tour, y el WTA 1000, del circuito femenino, en Toronto. Un viernes con partidos correspondientes a la tercera rueda. Anoche, el único argentino que queda en carrera, Thiago Tirante, logró una nueva victoria y avanzó a los octavos de final: venció al australiano Alexei Popyrin por 6-4 y 6-3, en 1h16m. En la próxima rueda, se enfrentará con el vencedor de Tommy Paul (EE.UU., 17°) y Learner Tien (EE.UU., 12°).

Entre los partidos del día, en el segundo turno del Rogers court, la segunda cancha en importancia del complejo, se enfrentaron Botic van de Zandschulp, de Países Bajos, 70° del ranking mundial y sin títulos en su haber, con el polaco Hubert Hurkacz, el hombre de 1,96m, 72° en el ranking y ganador de 8 títulos en su carrera profesional.

Botic van de Zandschulp, de Países Bajos, no lo puede creer captura

Hurkacz había ganado el primer set por 6-3 y estaba 5-4 en el segundo, con break arriba y sacando. Es decir, listo para ganar. Hasta que se produjo uno de esos puntos inexplicables, que pueden cambiar el curso de un partido. O al menos, incidir mentalmente, sobre todo en el que sufre la pérdida del tanto.

Con el score 40-40, Hurkacz metió el primer servicio y sobre la devolución al centro de Van de Zandschulp se lanzó al ataque. Primero voleó de derecha y, a continuación, ejecutó un smash prácticamente al cuerpo de su rival. Para todos, era match-point. Para todos, menos para el neerlandés...

Botic van de Zandschulp ya impactó la pelota y sorprenderá a Hurkacz captura

Que en un acto reflejo, y casi tirándose al piso, puso la raqueta como pudo para amortiguar el impacto. Que le salió mucho mejor de lo imaginado: cruzado, angulado y ganador. Fue break-point. Provocando el asombro y la ovación del público canadiense. Un punto que, para muchos, fue de lo mejor del año. Por lo imprevisible, por el desenlace, y también por los recursos de Van de Zandschulp.

Hurkacz dispuso de dos match-points en ese segundo set, que se definió en tie-break, pero no pudo sellar la victoria. Que luego de 2h44m, cayó del lado del neerlandés por 3-6, 7-6 (7/4) y 7-5, que de esa manera avanzó a los octavos de final.

El festejo de Botic van de Zandschulp, que avanzó a los octavos de final en Montreal MINAS PANAGIOTAKIS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Fue el segundo enfrentamiento entre ambos y en el anterior también había triunfado Van de Zandschulp: fue en Roland Garros 2021, en la primera rueda y por 6-4 en el quinto set.

Un punto increíble

Botic blasphemy 🤯



How did he steal that point!?#NBO26 pic.twitter.com/aRFWsIxdRv — Tennis TV (@TennisTV) August 7, 2026

Más resultados del viernes

Elena Rybakina, Naomi Osaka y Ben Shelton se clasificaron este viernes para los octavos de final del Abierto de Canadá. La kazaja Rybakina, número 2 del mundo y ganadora del Abierto de Australia este año, se instaló en octavos del WTA 1000 de Toronto al derrotar a la estadounidense Ann Li por 6-2 y 7-5.

Rybakina fue demoledora en el aprovechamiento de los puntos de quiebre (5/6) y con su saque (160 aces en WTA 1000 este año) ante Anne Li, 31a preclasificada. El saque “es mi mayor arma en el juego. Así que cada vez que funciona, sin importar quién esté del otro lado, es genial”, dijo la kazaja.

Otro ángulo del puntazo

“Estoy tratando de mantener mi nivel. A veces baja un poco, así es el tenis. No puedes jugar siempre de manera increíble. Tienes que adaptarte siempre e intentar encontrar tu juego. Me alegra que hoy algunas cosas hayan funcionado. Sólo estoy ansiosa por el próximo partido”, agregó.

Rybakina busca destronar a Aryna Sabalenka del primer puesto en el ranking femenino, que la bielorrusa ostenta desde hace casi dos años. Sin embargo, no podrá concretar su objetivo en Toronto, porque precisaba ganar por primera vez el título en Toronto y que Sabalenka no llegara a octavos de final, pero ésta avanzó el jueves a dicha ronda tras vencer a la china Zhang Shuai.

En octavos de final, Rybakina jugará ante la rusa Liudmila Samsonova, 55 de la WTA, que derróto a la australiana Maya Joint por 7-5, 6-7 (3/7), 6-2.

La juvenil rusa Alina Korneeva, de 19 años, sorprendió al eliminar este viernes a la decimotercera cabeza de serie, la estadounidense Iva Jovic, por 6-3 y 6-4.

También este viernes, la tenista local Leylah Fernandez hizo delirar al público presente al derrotar a la quinta favorita, la rusa Mirra Andreeva, por 6-1, 6-4 en 1 hora y 20 minutos.

La canadiense, sin embargo, tendrá un duro escollo en su intento de llegar a cuartos de final: la japonesa Naomi Osaka. De 28 años y ex número uno del mundo, ganadora de cuatro torneos de Grand Slam, Osaka aplastó este viernes a la belga Elise Mertens por 6-1, 6-2.

En el Masters 1000 de Montreal, el estadounidense Ben Shelton no tuvo problemas para deshacerse del belga Zizou Bergs por un contundente 6-3 y 6-2. Shelton, quinto preclasificado y defensor del título, sólo necesitó 64 minutos para vencer a su rival, 31 preclasificado.

En octavos de final, Shelton espera por João Fonseca, si la joya del tenis brasileño derrota al noruego Casper Ruud, noveno preclasificado.

Con información de AFP