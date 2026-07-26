Botafogo venció 1-0 a Cruzeiro, por el Brasileirao Serie A 2026

El 26 de julio de 2026, a las 16.00, Botafogo superó por 1-0 a Cruzeiro en un encuentro disputado en el Estadio Mineirão. El partido, correspondiente a la jornada 20, contó con el arbitraje principal de Davi de Oliveira Lacerda.

El gol y los planteos tácticos

Ambos técnicos eligieron salir al campo con esquemas distintos: Cruzeiro apostó por una formación 4-4-2, mientras que Botafogo se plantó con un 4-2-3-1.

La única emoción del encuentro llegó en la primera etapa. A los 41 minutos, Gabriel, Pereira Justino marcó el 1-0 definitivo para Botafogo tras recibir una asistencia de Alex, Nicolao Telles.

El análisis de las estadísticas

A pesar del resultado adverso, Cruzeiro dominó la posesión de la pelota con un 61,4% frente al 38,6% de Botafogo. Esta superioridad también se vio reflejada en la cantidad de ocasiones generadas, ya que Cruzeiro registró 16 tiros totales y 6 tiros a puerta, frente a los 8 remates y 4 al arco del equipo ganador.

Además, Cruzeiro dispuso de 9 tiros de esquina a su favor, una cifra muy superior al único córner ejecutado por Botafogo, aunque no logró capitalizarlos en el marcador.

Sustituciones y tarjetas del partido

El desarrollo del juego estuvo marcado por diversas interrupciones y cambios de nombres. A los 39 minutos, Cruzeiro sufrió una baja imprevista cuando Luis, Sinisterra debió abandonar el campo por lesión, permitiendo el ingreso de Wanderson, Maciel Sousa Campos. En la segunda mitad, ambos bancos realizaron múltiples modificaciones para ajustar sus equipos.

El encuentro fue friccionado, dejando un saldo de nueve amonestados en total. El colegiado mostró la tarjeta amarilla a jugadores como Fágner, Conserva Lemos, Jonathan, de Jesus Alves y Keny, Arroyo en Cruzeiro, así como a Warleson, Steillon Lisboa Oliveira, Nahuel, Ferraresi y Alex, Nicolao Telles en Botafogo.