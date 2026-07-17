Botafogo venció 2-1 a Santos, por el Brasileirao Serie A 2026

El encuentro se disputó el 16 de julio de 2026 a las 19.30 en el Estádio Olímpico Nilton Santos, bajo el arbitraje de Rodrigo Jose Pereira de Lima. En un compromiso de alto voltaje, Botafogo logró imponerse ante Santos por 2-1, asegurando su continuidad en esta instancia eliminatoria del certamen de la Copa Mundial.

El desarrollo del encuentro

El primer golpe lo dio Botafogo: a los 41 minutos, Lucas Emanuel, Jales do Nascimento marcó el primer gol tras asistencia de Kauan, Almeida Toledo. Tras el descanso, Santos buscó la igualdad y la consiguió a los 57 minutos por intermedio de Álvaro, Barreal. Cuando todo parecía encaminarse al tiempo suplementario, apareció Kadir, Barría a los 95 minutos para anotar el 2-1 definitivo y sentenciar la eliminación de Santos.

Cambios tácticos y disciplina

Ambos equipos presentaron esquemas distintos, con Botafogo utilizando un 442 frente a un 4231 planteado por Santos. El juego se vio condicionado por el rigor físico, acumulando varias amonestaciones, entre ellas las de Victor Hugo Custódio, de Melo Moura, Matheus, Martins Silva dos Santos, Nahuel, Ferraresi y el autor del gol agónico, Kadir, Barría, por el lado de Botafogo. En la visita, Thaciano Mickael, da Silva y Álvaro, Barreal también fueron amonestados tras discusiones. En cuanto a las variantes, a los 77 minutos Botafogo movió el banco con el ingreso de Kadir, Barría, quien terminaría siendo el héroe de la jornada.

Estadísticas del cierre

El dominio de las acciones fue repartido, reflejándose en las estadísticas finales. A pesar de tener un 48% de posesión, Botafogo fue efectivo frente al arco rival, registrando 17 disparos, 7 de ellos a puerta. Por su parte, Santos intentó tomar el control con un 52% de posesión y 22 remates totales, de los cuales 9 fueron directos al arco. Ambos equipos ejecutaron 5 tiros de esquina, evidenciando la paridad en un duelo que se definió por la mínima diferencia en favor de Botafogo.