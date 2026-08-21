Saltar al contenido principal
LA NACION

Botafogo venció por 1-0 a Cienciano, por la Copa Sudamericana 2026

El partido correspondió a la fecha de grupo los octavos de final del certamen continental sudamericano, los detalles que hay que saber

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
Botafogo y Cienciano disputaron uno de los encuentros de la jornada internacional sudamericana
Botafogo y Cienciano disputaron uno de los encuentros de la jornada internacional sudamericana

Botafogo venció por 1-0 a Cienciano como local, en un partido correspondiente a la fecha de grupo los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. Para Botafogo el gol fue marcado por Pereira da Silva . El cotejo se disputó en el estadio Estádio Olímpico Nilton Santos, en una nueva jornada de la gran conquista. "

La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.

LA NACION
Más leídas de Deportes
  1. Jugó con Maradona en Napoli y motorizó el recordado partido solidario en el barro: hoy es indigente y está hospitalizado
    1

    Pietro Puzone, un excompañero de Maradona en Napoli que vive en situación de calle y está en un estado crítico

  2. La determinación de Alpine para el Gran Premio de Países Bajos que afecta a Franco Colapinto
    2

    Alpine sólo dispondrá actualizaciones para el auto de Gasly en el Gran Premio de Países Bajos

  3. Así quedó el cuadro de cuartos de final del Masters 1000 de Cincinnati
    3

    Así quedó el cuadro de cuartos de final del Masters 1000 de Cincinnati

  4. El US Open 2026 entregará el mayor premio económico de la historia del tenis profesional
    4

    El US Open 2026 entregará el mayor premio económico de la historia del tenis profesional