Botafogo venció por 1-0 a Cienciano, por la Copa Sudamericana 2026

Botafogo venció por 1-0 a Cienciano como local, en un partido correspondiente a la fecha de grupo los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. Para Botafogo el gol fue marcado por Pereira da Silva . El cotejo se disputó en el estadio Estádio Olímpico Nilton Santos, en una nueva jornada de la gran conquista. "

La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.