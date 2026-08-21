Botafogo venció por 1-0 a Cienciano, por la Copa Sudamericana 2026

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Botafogo venció por 1-0 a Cienciano como local, en un partido correspondiente a la fecha de grupo los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. Para Botafogo el gol fue marcado por Pereira da Silva . El cotejo se disputó en el estadio Estádio Olímpico Nilton Santos, en una nueva jornada de la gran conquista. "
La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.
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