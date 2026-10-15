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Así está el cuadro de semifinales del Masters 1000 de Shanghai

Alexander Zverev y Alejandro Davidovich Fokina se metieron en la ronda de los cuatro mejores; faltan jugar Rafael Jódar vs. Casper Ruud y Daniil Medvedev vs. Tommy Paul

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Alexander Zverev terminará la temporada como líder del ranking ATP por primera vez en su carrera
Alexander Zverev terminará la temporada como líder del ranking ATP por primera vez en su carreraHECTOR RETAMAL - AFP

Este jueves se disputaron los primeros dos partidos de los cuartos de final del Masters 1000 de Shanghai 2026 y, de esta manera, se definieron los dos primeros semifinalistas: Alexander Zverev y Alejandro Davidovich Fokina. Ambos se verán las caras el sábado y el ganador se meterá en la pelea por el título. Este viernes se jugarán los dos encuentros restantes de la ronda de los ocho mejores: Rafael Jódar vs. Casper Ruud y Daniil Medvedev vs. Tommy Paul.

El primero en acceder a la penúltima instancia del certamen que se disputa en el Qizhong Stadium de China fue el español Davidovich Fokina (26° del ranking ATP), quien avanzó por el abandono del francés Arthur Géa (56°) después de apenas 22 minutos de juego, cuando ganaba 4 a 1 en el primer set. Quiere volver a jugar una final de Masters 1000, algo que únicamente logró en Montecarlo 2022, cuando cayó ante el griego Stefanos Tsitsipas por 6-3 y 7-6 (3).

La lesión de Arthur Gea le permitió a Alejandro Davidovich Fokina meterse en semifinales
La lesión de Arthur Gea le permitió a Alejandro Davidovich Fokina meterse en semifinalesAndy Wong - AP

Luego llegó el turno del alemán Zverev (2°), quien derrotó al australiano Álex De Miñaur (9°) por doble 6-4. ‘Sascha’, finalista del Shanghai Open en 2019, ya se aseguró terminar la temporada como líder del escalafón internacional tras la lesión del italiano Jannik Sinner en la rodilla derecha (no juega desde el 12 de julio, cuando se consagró campeón de Wimbledon tras vencer, justamente, a Zverev) y la eliminación del español Carlos Alcaraz en la tercera ronda del torneo en curso.

Los dos semifinalistas restantes se definirán este viernes luego de los últimos dos encuentros de cuartos de final. En el primero, a partir de las 3.30 (horario argentino), el español Jódar (13°) se enfrenta al noruego Ruud (24°), en un enfrentamiento inédito. Luego, desde las 7, el ruso Medvedev (6°) juega contra el estadounidense Paul (18°), en un mano a mano que tiene a Daniil como claro dominador con cuatro triunfos a uno.

Daniil Medvedev tiene ventaja en el historial ante Tommy Paul y volverán a enfrentarse este viernes
Daniil Medvedev tiene ventaja en el historial ante Tommy Paul y volverán a enfrentarse este viernesHECTOR RETAMAL - AFP

Cómo ver online el Masters 1000 de Shanghai 2026

El Shanghai Open 2026 se extiende hasta el domingo 18 de octubre en el Qizhong Stadium de China. Los partidos más destacados se pueden ver en vivo por televisión en las diferentes señales de ESPN, mientras que la totalidad de los encuentros cuentan con transmisión exclusiva de la plataforma de streaming Disney+, en su plan premium.

  • ESPN y sus diferentes señales.
  • Disney+ Premium.

Todos los campeones del Masters 1000 de Shanghai

  • 2009: Nikolay Davydenko (Rusia).
  • 2010: Andy Murray (Gran Bretaña).
  • 2011: Andy Murray (Gran Bretaña).
  • 2012: Novak Djokovic (Serbia).
  • 2013: Novak Djokovic (Serbia).
  • 2014: Roger Federer (Suiza).
  • 2015: Novak Djokovic (Serbia).
  • 2016: Andy Murray (Gran Bretaña).
  • 2017: Roger Federer (Suiza).
  • 2018: Novak Djokovic (Serbia).
  • 2019: Daniil Medvedev (Rusia).
  • 2020: Cancelado por la pandemia de Covid-19.
  • 2021: Cancelado por la pandemia de Covid-19.
  • 2022: Cancelado por la pandemia de Covid-19.
  • 2023: Hubert Hurkacz (Polonia).
  • 2024: Jannik Sinner (Italia).
  • 2025: Valentin Vacherot (Mónaco).
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