Favoritos al Balón de Oro 2026, según los últimos pronósticos

El Balón de Oro 2026 tiene a cinco contendientes principales: Lionel Messi, Harry Kane, Lamine Yamal, Kylian Mbappé y Rodri. Todos ellos buscarán coronarse como el mejor jugador de la última temporada en la ceremonia del lunes 26 de octubre. La gala es organizada por la revista France Football en soledad desde que en 2016 se separó de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA).

El período contemplado es entre julio de 2025 y el 19 de julio de 2026, fecha de la final del Mundial en la que España derrotó a la selección argentina por la mínima diferencia, con gol de Ferrán Torres, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos. Por este motivo, resulta trascendental lo hecho por cada candidato en la Copa del Mundo, tal como ocurrió cuando Messi ganó el premio por octava vez en 2023 después de haberse consagrado en Qatar 2022, donde fue elegido como el mejor jugador del torneo.

Rodri y Lamine Yamal ganaron el Mundial 2026 con España y pelean por quedarse con el Balón de Oro Gregory Bull - AP

Este año, la Furia Roja obtuvo su segunda estrella con Yamal y Rodri en el plantel, y el mediocampista, ganador del Balón de Oro 2024, fue reconocido como el más destacado del certamen ecuménico que se llevó a cabo en Estados Unidos, México y Qatar. Messi, por su parte, fue subcampeón del mundo, y Kane y Mbappé llegaron hasta semifinales con Inglaterra y Francia, respectivamente.

Las casas de apuestas ponen al delantero de Bayern Múnich como el máximo candidato a la coronación. Tuvo una temporada descomunal con el combinado bávaro, con el que ganó la Bundesliga y fue el máximo goleador con 36 tantos en 31 partidos, y también brilló con Inglaterra, pero se quedó afuera de la Champions League y de la Copa del Mundo en semifinales.

Harry Kane es el máximo candidato a ganar el Balón de Oro 2026, según las apuestas CARINA JOHANSEN - NTB

Más atrás en los pronósticos aparece el talentoso extremo de Barcelona, quien tuvo un rendimiento muy discreto en el Mundial, aunque levantó el trofeo, y se quedó afuera en los cuartos de final de la Champions. Sin embargo, ganó LaLiga con Barcelona siendo clave y ya aseguró que se siente merecedor del premio: “Es el premio al mejor jugador del año, al jugador diferente, al que disfrutas viendo jugar (...) Todo el que ve el fútbol sabe cuáles son mis argumentos. Salgo a la cancha, disfruto y juego bien”, dijo.

La “lógica” indica que Messi, jugando en la Major League Soccer (MLS), no es el máximo favorito al premio. Pero la actuación impresionante que tuvo con la selección argentina en la Copa del Mundo, a los 39 años, lo ponen como uno de los firmes candidatos. Anotó ocho goles y, estadísticamente, fue su mejor Mundial, además de erigirse como subcampeón y figura excluyente del seleccionado dirigido por Lionel Scaloni.

Mbappé, por su parte, no ganó títulos con Real Madrid y tampoco con Francia, pero se quedó con la Bota de Oro en la Copa del Mundo, competencia en la que ya es el máximo anotador de la historia. Por último, Rodri fue campeón del mundo con la Furia Roja y elegido como el mejor futbolista del certamen ecuménico, aunque no tuvo grandes actuaciones con Manchester City a lo largo de la temporada.

Kylian Mbappé fue el goleador del Mundial y ya se convirtió en el máximo anotador de la historia del certamen Martin Rickett - PA Wire DPA

Apuestas para el Balón de Oro 2026