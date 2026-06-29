Brasil venció 2-1 a Japón, por el Mundial 2026

El enfrentamiento entre Brasil y Japón se llevó a cabo el 29 de junio de 2026 a las 14.00 en el Houston Stadium. El partido, correspondiente a los 16avos de final del Mundial 2026, contó con el arbitraje de Maurizio Mariani, quien tuvo una jornada de intensa actividad en un campo que fue testigo de un desenlace agónico.

El desarrollo del encuentro

El esquema táctico planteado por Brasil fue un 4-3-3, mientras que Japón optó por un 3-4-2-1. El marcador se abrió a los 29 minutos, cuando Kaishu Sano marcó el primer gol para Japón. La reacción brasileña llegó en la segunda mitad: a los 56 minutos, Carlos Henrique Casimiro marcó el primer gol tras asistencia de Gabriel dos Santos Magalhães. Finalmente, sobre el cierre del duelo, a los 95 minutos, Gabriel Teodoro Martinelli Silva marcó el segundo gol tras asistencia de Bruno Guimarães Rodriguez Moura para sentenciar el 2-1 final.

Disciplina y cambios tácticos

El juego físico dejó una marca importante en el informe arbitral. Recibieron tarjetas amarillas por parte de Brasil, Carlos Henrique Casimiro (13') y Danilo Luiz da Silva (47'), mientras que por el lado de Japón fueron amonestados Kaishu Sano (11'), Daichi Kamada (44') y Junnosuke Suzuki (83'). En cuanto a las sustituciones, a los 45 minutos ingresó Endrick Felipe Moreira de Sousa por Lucas Tolentino Coelho de Lima debido a una lesión, y a los 66 minutos Gabriel Teodoro Martinelli Silva reemplazó a Matheus Santos Carneiro da Cunha, cambio que resultó clave para la victoria posterior.

Superioridad estadística

La victoria de Brasil se vio respaldada por el dominio en las cifras, a pesar de la resistencia de Japón. Brasil alcanzó una posesión del 68,6% contra un 31,4% de Japón. En términos ofensivos, el conjunto ganador concretó 19 tiros totales, de los cuales 7 fueron a puerta, logrando 6 corners. Por el contrario, Japón registró 5 tiros totales, apenas 2 a puerta y 2 corners, reflejando la diferencia de protagonismo en el terreno de juego.