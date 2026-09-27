Canadá venció 1-0 a Chile, por amistoso internacional

En un encuentro disputado el 26 de septiembre de 2026 a las 20.00 en el estadio BMO Field, Canadá logró una victoria ajustada por 1-0 sobre Chile, bajo el arbitraje de Marco Antonio Ortiz Nava. A los 12 minutos, Jonathan David marcó el primer gol tras una asistencia de Cyle Larin, sentenciando el resultado definitivo en una jornada marcada por la intensidad y las tarjetas.

Desarrollo y disciplina

El esquema táctico presentó un contraste evidente, con Canadá desplegando un 442 frente a un 433 propuesto por Chile. El desarrollo del juego se vio condicionado por la indisciplina del elenco visitante. A los 34 minutos, Lucas Cepeda fue expulsado con tarjeta roja directa por conducta violenta, dejando a su equipo con diez hombres. Posteriormente, Gabriel Suazo recibió una segunda tarjeta amarilla a los 49 minutos, dejando a Chile con una desventaja numérica que facilitó el control del juego por parte de los locales.

Superioridad estadística

Canadá dominó la posesión con un 65,8% frente al 34,2% de Chile. La ofensiva canadiense fue constante, registrando 22 tiros totales y 6 remates a puerta, mientras que el equipo chileno solo alcanzó 11 intentos y 3 disparos entre los tres palos. Además, la presión de Canadá se reflejó en los 13 tiros de esquina ganados, contra los escasos 2 que tuvo su rival.

Gestión de plantel

Ambos entrenadores realizaron numerosas modificaciones para refrescar a sus equipos. A los 62 minutos, Canadá movió el banco con el ingreso de Stephen Eustaquio por Nathan Saliba y Promise David por Jonathan David. Por su parte, Chile buscó reorganizarse tras las expulsiones, destacando el ingreso de Rodrigo Echeverría y Ben Brereton a los 62 y 76 minutos respectivamente, aunque el esfuerzo no fue suficiente para igualar el marcador.